Opgeven strijd tegen Aziatische hoornaar is mokerslag voor de bij

De Aziatische hoornaar komt in Nederland steeds vaker voor. Hoewel de vestiging van de wespensoort niet meer terug te draaien valt, blijft bestrijding essentieel, vindt de Taskforce Aziatische Hoornaar Nederland. Toch stoppen veel overheden juist met de strijd tegen de hoornaar.

De Aziatische hoornaar is een soort wesp die te herkennen valt aan zijn lange, grotendeels zwarte, lijfje. Het insect vormt een zeer grote bedreiging voor de biodiversiteit. Het steekt de Taskforce dan ook dat steeds meer provincies besluiten te stoppen met actieve bestrijding.

Mokerslag voor bijen

Afgelopen week werd bekend dat bijvoorbeeld de provincie Utrecht niet meer actief gaat bestrijden, maar meer gaat inzetten op beheersing van de populatie. Veel nesten zullen nu onverstoord blijven hangen. En dat is een mokerslag voor de reeds fragiele bijenpopulatie, die onderdeel uitmaakt van het dieet van deze hoornaar.

Imker Peter Hoogland ziet het met lede ogen aan en vreest voor grote gevolgen. "Het is de hoogste tijd om ons zorgen te gaan maken. Omdat provincies zich terugtrekken, wordt het werk van de zoekgroepen, de 'normale' Nederlanders, steeds belangrijker."