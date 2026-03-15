Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Opgeven strijd tegen Aziatische hoornaar is mokerslag voor de bij

Beleid

Vandaag, 19:45

Link gekopieerd

De Aziatische hoornaar komt in Nederland steeds vaker voor. Hoewel de vestiging van de wespensoort niet meer terug te draaien valt, blijft bestrijding essentieel, vindt de Taskforce Aziatische Hoornaar Nederland. Toch stoppen veel overheden juist met de strijd tegen de hoornaar.

De Aziatische hoornaar is een soort wesp die te herkennen valt aan zijn lange, grotendeels zwarte, lijfje. Het insect vormt een zeer grote bedreiging voor de biodiversiteit. Het steekt de Taskforce dan ook dat steeds meer provincies besluiten te stoppen met actieve bestrijding.

Mokerslag voor bijen

Afgelopen week werd bekend dat bijvoorbeeld de provincie Utrecht niet meer actief gaat bestrijden, maar meer gaat inzetten op beheersing van de populatie. Veel nesten zullen nu onverstoord blijven hangen. En dat is een mokerslag voor de reeds fragiele bijenpopulatie, die onderdeel uitmaakt van het dieet van deze hoornaar.

Imker Peter Hoogland ziet het met lede ogen aan en vreest voor grote gevolgen. "Het is de hoogste tijd om ons zorgen te gaan maken. Omdat provincies zich terugtrekken, wordt het werk van de zoekgroepen, de 'normale' Nederlanders, steeds belangrijker."

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door Redactie Hart van Nederland

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.