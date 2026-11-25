De gemeente Sluis heeft een plan bedacht om te voldoen aan de spreidingswet. Volgens die wet moeten uiterlijk op 1 juli minstens 114 asielzoekers onderdak krijgen in de Zeeuwse gemeente. Het idee is om 120 asielzoekers en 60 statushouders op te vangen in Hotel de Elderschans in Aardenburg. Het zou gaan om een periode van vijf jaar.

Op dit moment onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor de opvanglocatie in het hotel. "Een definitief besluit is daarmee nog niet genomen." De verwachting is dat de gemeenteraad op 17 december een besluit neemt.

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I nloopbijeenkomst

Om bewoners te informeren wordt komende vrijdag een inloopbijeenkomst georganiseerd, waarbij medewerkers van de gemeente en het COA aanwezig zijn. "De gemeente realiseert zich dat het voorstel vragen, zorgen en onzekerheid kan oproepen bij inwoners van Aardenburg en Heille." Op 30 november en 1 december is er een spreekuur.