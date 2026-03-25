Minister Sjoerdsma ondanks sanctielijst op handelsmissie naar China

Vandaag, 19:47

Minister Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66) gaat binnenkort op handelsmissie naar China. Dat laat hij weten na een gesprek met de Chinese minister Wang Wentao van Handel. Sjoerdsma staat in China op een sanctielijst, waardoor het onduidelijk was of hij welkom was in het land.

Sjoerdsma spreekt op X van een "constructief gesprek" met zijn Chinese collega. Ze hebben afgesproken om in China te gaan overleggen over de handelsrelatie. "Ik zal van deze gelegenheid gebruikmaken om daar een handelsmissie te leiden", laat de bewindsman weten. Het gesprek tussen de twee was tijdens een conferentie van de Wereldhandelsorganisatie in Kameroen.

De handel met China is een punt van discussie

Sanctielijst

China plaatste Sjoerdsma in 2021 op een sanctielijst. Hij was toen nog lid van de Tweede Kamer. De regering in Beijing was boos over een motie die Sjoerdsma had ingediend in de Kamer waarin werd uitgesproken dat China genocide pleegde op de Oeigoeren in de oostelijke provincie Xinjiang. Sjoerdsma was ook een voorstander van het aanhalen van de banden met Taiwan, dat door China als een afvallige provincie wordt beschouwd.

Na zijn benoeming tot minister zei Sjoerdsma er vertrouwen in te hebben dat hij "gewoon zaken kan doen" met China. In het verleden is al vaker gebleken dat buitenlandse wetenschappers en politici die op de sanctielijst staan, desondanks tot China worden toegelaten.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

