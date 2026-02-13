Advies: tot 18 procent meer salaris voor politici

De salarissen van politici moeten flink omhoog. Vooral raadsleden en wethouders in grote gemeenten zouden er 18 procent bij moeten krijgen. Dat staat in een rapport van het Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers (Arpa).

Voor ministers en staatssecretarissen wordt een stijging van 15 procent voorgesteld. Eerste en Tweede Kamerleden zouden er 12 procent bij moeten krijgen. Provinciale Statenleden en bestuurders van waterschappen zouden 15 procent meer moeten gaan verdienen.

Volgens het Arpa is het politieke werk zwaarder geworden en zijn de salarissen niet meegegroeid met die van ambtenaren. Ook hebben veel politici te maken met agressie en bedreigingen.

'Uitstekend'

Demissionair minister Frank Rijkaart (Binnenlandse Zaken, BBB) laat weten dat het aan een volgend kabinet is om te beslissen wat ermee gebeurt. Volgens hem moet worden bekeken "wat we daarmee kunnen". Hij ziet dat er "enorme druk op sommige mensen komt", ook door veiligheidsrisico's. Zijn eigen salaris noemt hij "uitstekend", maar de beloning van onder meer waterschapsbestuurders kan volgens hem "best wel wat omhoog".