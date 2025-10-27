Terug

Roosendaal verbiedt gezichtsbedekking in strijd tegen vuurwerk

Vandaag, 20:08 - Update: 3 uur geleden

De gemeente Roosendaal gaat het dragen van gezichtsbedekkende kleding verbieden. Ook mogen inwoners van de gemeente geen "stoffen of voorwerpen" bij zich hebben die de openbare orde kunnen verstoren. Met de maatregelen, die worden opgenomen in de lokale verordening, hoopt de Brabantse gemeente strenger te kunnen optreden tegen mensen die vuurwerk bij zich hebben of afsteken op straat.

In reactie op een vraag over mensen die gezichtsbedekkende kleding als een nikab of boerka dragen, zegt een woordvoerder van de gemeente dat het verbod vooral betrekking heeft op bivakmutsen, hoodies en sjaals. "En in combinatie met verstoringen openbare orde." De twee maatregelen zijn op verzoek van de politie opgenomen in de verordening, zegt ze. Onduidelijk is nog hoelang de nieuwe verboden blijven gelden. De lokale verordening (apv) wordt in ieder geval "periodiek opgeschoond en aangepast".

In Roosendaal waren vorige maand meerdere incidenten met vuurwerk. In de wijken Kroeven en Langdonk werden onder meer zelfgemaakte vuurwerkbommen afgestoken en werd zwaar vuurwerk tegen gevels en naar hulpverleners gegooid.

Brieven gestuurd

De gemeente zegt de afgelopen tijd al diverse maatregelen te hebben genomen om de overlast tegen te gaan. Zo heeft burgemeester Mark Buijs zo'n 4500 brieven naar ouders en verzorgers van minderjarigen gestuurd, waarin hij hen oproept met hun kinderen in gesprek te gaan over vuurwerk.

Inmiddels zijn in het onderzoek naar de vuurwerkoverlast een aantal minderjarigen aangehouden. Verder daalde het aantal overlastmeldingen afgelopen week tot 49, aldus de gemeente. De week daarvoor, toen Roosendaal herfstvakantie had, werd 131 keer melding gemaakt van vuurwerkoverlast. In de eerste week van oktober was het aantal meldingen met 214 het hoogst.

Door ANP

