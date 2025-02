Rechter: door kabinet geweerde islamitische predikers mogen toch Nederland in

Drie islamitische sprekers die door de ministers David van Weel (Justitie en Veiligheid, VVD) en Marjolein Faber (Asiel en Migratie, PVV) de toegang tot Nederland was ontzegd, mogen toch ons land in. De rechtbank in Den Haag heeft donderdag een streep gezet door het besluit van de ministers.

De ministers hebben volgens de rechtbank "onvoldoende deugdelijk gemotiveerd dat, en waarom, drie buitenlandse sprekers op Ramadan Expo 2025 een bedreiging van de openbare orde vormen".

Silvan Schoonhoven, verslaggever van de Telegraaf, legt in bovenstaande video uit waarom deze drie islamitische predikers sprekers zo omstreden zijn.

Faber en Van Weel maakten woensdag bekend dat de buitenlandse sprekers niet toegelaten zouden worden in Nederland. Reden daarvoor waren onder meer de "verwerpelijke uitspraken" die zij hebben gedaan over vrouwen en homoseksuelen. Ook spraken ze "bagatelliserend" over seks met minderjarigen, en ontkende een van hen de terroristische aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023.

Sprekers

De rechtbank verwijst in haar vonnissen naar de bevindingen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) over de sprekers. Voor twee van hen zag de NCTV onvoldoende bewijs waaruit zou blijken dat zij voldoen aan de criteria voor een extremistische spreker.

Over een derde spreker zegt de NCTV dat deze desinformatie verspreidt en daden van terrorisme ontkent door de terroristische aanval van Hamas te ontkennen. Zijn uitspraken moeten echter "in de context worden geplaatst van de Gaza-oorlog en van het bredere Palestijns-Israëlische conflict waarin beide partijen desinformatie verspreiden en geweld inzetten tegen burgers".

De Dawah-Groep en Moslimjongeren Almere, die achter de organisatie zitten, kunnen zich vinden in "de motivering van de rechter voor dit oordeel". "De Ramadan Expo vindt dus in volle omvang plaats, met alle genodigde sprekers. Het evenement omvat veel meer dan deze drie sprekers en blijft een platform voor kennis, ontmoeting en inspiratie voor de duizenden bezoekers, zowel islamitisch als niet-islamitisch."

'Teleurstellende uitkomst'

Minister Van Weel is minder tevreden over de uitspraak van de rechte. "Een teleurstellende uitkomst, want hun retoriek draagt bij aan haat en vijandigheid", schrijft de VVD-bewindsman op X. Desondanks zegt hij de uitspraak te respecteren. Al komt de minister wel met een waarschuwing: "voor haatzaaierij en het vergoelijken van geweld is hier geen plek". VVD en JA21 hebben de ministers opgeroepen om te voorkomen dat de predikers naar Nederland komen om komend weekend te spreken op de Ramadan Expo in Utrecht. Hun motie daarover is door een ruime Kamermeerderheid gesteund. "Onacceptabel!", reageert JA21 op haar X-account. De partij wil dat het kabinet "zo snel mogelijk voldoende onderbouwt waarom deze extremisten worden geweigerd". De rechter oordeelt dat de ministers "onvoldoende deugdelijk gemotiveerd" hebben dat de predikers een bedreiging voor de openbare orde vormen.

De organisatie van de Ramadan Expo is de rechter en de overheid echter "dankbaar voor de snelle wijze waarop gezamenlijk tot een vonnis gekomen kon worden zodat het event alsnog ongewijzigd doorgang kan vinden". De Ramadan Expo vindt plaats op 22 en 23 februari in de Jaarbeurs in Utrecht.

