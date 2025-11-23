'Rechten burgers vaker ingeperkt door noodmaatregelen'

Gemeenten zetten steeds vaker noodmaatregelen in die de rechten van burgers beperken. Dat meldt de NOS. Het gaat om veiligheidsrisicogebieden en noodverordeningen, waarmee preventief fouilleren en samenscholingsverboden mogelijk worden.

Uit onderzoek blijkt dat het aantal besluiten de afgelopen tien jaar sterk is toegenomen. In 2012 waren er zeven maatregelen in zes gemeenten, dit jaar zijn dat er 77 in 38 gemeenten. Vooral veiligheidsrisicogebieden worden veel vaker ingesteld: hun aantal is sinds 2012 vertienvoudigd.

De maatregelen zijn bedoeld om tijdelijk te gelden, maar in sommige gemeenten blijven ze jarenlang van kracht. Zo mag in deze gebieden iedereen worden gefouilleerd, ook zonder verdenking. Gemeenten gebruiken deze bevoegdheden vooral om wapenbezit tegen te gaan, maar ook bij demonstraties en risicovolle voetbalwedstrijden.

Critici wijzen erop dat het afschalen lastig is: als er wapens worden gevonden, zou dat een reden kunnen zijn om door te gaan. Wordt het veiliger, dan kunnen gemeenten dat juist als bevestiging zien dat de maatregel werkt. Daardoor kunnen tijdelijke maatregelen in de praktijk lang van kracht zijn.