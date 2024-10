Psychisch geweld wordt strafbaar, kondigt staatssecretaris aan

Psychisch geweld wordt strafbaar. Het kabinet gaat daarvoor de wet wijzigen, kondigt staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie en Veiligheid) aan.

Psychisch geweld zoals intimideren, treiteren en vernederen is nu op zichzelf nog niet strafbaar. Plegers van deze vorm van mishandeling, soms ook wel emotionele of geestelijke mishandeling genoemd, kunnen daarvoor wel worden vervolgd als ze bijvoorbeeld ook lichamelijk of seksueel geweld gebruiken.

Ook omdat psychisch geweld vaak uitmondt in verder wangedrag of zelfs in moord, is het volgens deskundigen belangrijk daartegen beter op te treden. Met name over het grote aantal gevallen van vrouwenmoord of femicide zijn grote zorgen. Daar gaat partnergeweld zoals "dwingende controle" en "intieme terreur" volgens Coenradie vaak aan vooraf.

Proef

De Tweede Kamer dringt al lang aan op het strafbaar stellen van psychisch geweld. Nederland kan een voorbeeld nemen aan veel andere landen, hielden ongeduldige coalitie- en oppositiepartijen ook de nieuwe staatssecretaris Coenradie woensdag voor. Zij aarzelde aanvankelijk of ze niet beter lopend onderzoek kon afwachten, maar beloofde de Kamer toch om hoe dan ook met een wetsvoorstel te komen.

Maar het duurt wel even voor de wet is gewijzigd, waarschuwde Coenradie. Ze start daarom ook een proef om de bewijsvoering voor psychisch geweld te verbeteren. Betrokken instanties zoals kinderbeschermingsorganisatie Veilig Thuis, politie en justitie moeten met de pilot beter gaan samenwerken om zo'n tenlastelegging hard te kunnen maken in de rechtszaal.

De proef, in drie politieregio's, moet in januari van start gaan, meldt Coenradie. Ze verwacht in de zomer de eerste resultaten.

Afzonderlijk meldpunt

Coenradie is ook bereid te kijken of het zou kunnen helpen om een afzonderlijk meldpunt te starten waar mensen terechtkunnen met vermoedens over psychisch geweld. VVD en D66 stelden zo'n nieuw loket voor en krijgen in de Kamer veel bijval.

