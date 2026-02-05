Boete voor deze tien gemeenten om geheime onderzoeken naar moslims

Tien Nederlandse gemeenten zijn door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op de vingers getikt en krijgen een privacyboete. De reden: zij hebben zonder medeweten van de betrokkenen onderzoek laten doen naar islamitische inwoners.

Het gaat om de gemeenten Eindhoven, Tilburg, Zoetermeer, Delft, Ede, Haarlemmermeer, Hilversum, Veenendaal, Huizen en Gooise Meren. Samen moeten zij 250.000 euro aan boetes betalen.

De gemeenten hebben jaren geleden een onderzoeksbureau ingeschakeld om moskeeën in de gaten te houden. Zo wilden ze te weten komen of moskeebezoekers radicaliseerden. Ze verzamelden namen, onderzochten de geloofsovertuigingen van moskeegangers en brachten in kaart wie met wie contact had.

Sommige gemeenten gaven dat ook door aan de politie en aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), die toen onder leiding stond van de huidige premier Dick Schoof.

Volgens Aleid Wolfsen, voorzitter van de privacytoezichthouder, hadden gemeenten "geen enkele grond om die informatie te hebben. De privacy van de getroffen mensen is ernstig geschonden. Dat heeft het vertrouwen in veel gemeenten geschaad."

Geen boete

Ook andere gemeenten maakten gebruik van het onderzoeksbureau, zoals Almere. Die gemeenten krijgen geen privacyboete. "De AP heeft in dit onderzoek een selectie gemaakt en daar zijn sommige gemeenten buiten gevallen", licht een woordvoerster toe.