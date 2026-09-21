Politieagenten mogen geen religieuze bijeenkomsten meer organiseren of faciliteren. Ook het bijwonen van bijvoorbeeld een iftar in uniform wordt verboden. Dat meldt De Telegraaf op basis van ingewijden.

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De politie, veiligheidsregio's en justitieminister David van Weel maken volgens de krant afspraken om de neutraliteit van de politie strenger te waarborgen. Een "functioneel bezoek" voor "verbinding met de wijk of gemeenschap" blijft wel mogelijk.

Tijdens de coronapandemie ontstond online veel kritiek op beelden van politieagenten die in uniform aan het bidden waren in een moskee in Amsterdam tijdens het Suikerfeest. De bovenstaande beelden waren eerder te zien bij Hart van Nederland

Discussie na iftar

De discussie laaide dit voorjaar opnieuw op nadat de politie Midden-Nederland zelf een iftar in Almere organiseerde. Ook omschreef de politie in Utrecht de ramadan op sociale media als "heilige maand". De politie-eenheid Amsterdam houdt volgens De Telegraaf al meer dan twintig jaar een viering.

Een aangenomen motie van JA21-Kamerlid Ingrid Coenradie leidt volgens de krant nu tot nieuwe stappen.

Regels gelden ook voor Pasen en Kerst

De regels gelden voor alle religieuze bijeenkomsten. Ook christelijke vieringen als Pasen en Kerst vallen er dus onder. In kleine kring blijven religieuze vieringen wel mogelijk. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld onderling op het politiebureau aandacht besteden aan religieuze vieringen.