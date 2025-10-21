Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Politie: 'Niet alle agenten weten op welke gronden je iemand mag controleren'

Politie: 'Niet alle agenten weten op welke gronden je iemand mag controleren'

Beleid

Vandaag, 16:35

Link gekopieerd

Minder dan de helft van de agenten weet welke regels er zijn rondom het uitvoeren van controles. Dat zijn er te weinig, vindt de politie zelf die tevens de enquête heeft verspreid waarin dit naar voren komt. Etnisch profileren ligt hierdoor makkelijk op de loer.

De regels voor controles zijn er zodat er voorkomen kan worden dat mensen op leeftijd, geslacht of culturele achtergrond, zonder dat daar een objectieve aanleiding voor is. "Deze uitkomsten wijzen erop dat er nog een lange weg te gaan is en dat de professionalisering van de controles nog niet is afgerond."

Onderbuikgevoel

Want wat blijkt uit de enquête? Relatief veel agenten voeren controles nog uit op bijvoorbeeld onderbuikgevoel of personen die qua etniciteit niet thuishoren in een bepaalde buurt. Agenten willen wel dat er meer aandacht is voor het onderwerp, een op de vijf zegt dat het nu nog niet genoeg is.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.