Politie: 'Niet alle agenten weten op welke gronden je iemand mag controleren'

Minder dan de helft van de agenten weet welke regels er zijn rondom het uitvoeren van controles. Dat zijn er te weinig, vindt de politie zelf die tevens de enquête heeft verspreid waarin dit naar voren komt. Etnisch profileren ligt hierdoor makkelijk op de loer.

De regels voor controles zijn er zodat er voorkomen kan worden dat mensen op leeftijd, geslacht of culturele achtergrond, zonder dat daar een objectieve aanleiding voor is. "Deze uitkomsten wijzen erop dat er nog een lange weg te gaan is en dat de professionalisering van de controles nog niet is afgerond."

Onderbuikgevoel

Want wat blijkt uit de enquête? Relatief veel agenten voeren controles nog uit op bijvoorbeeld onderbuikgevoel of personen die qua etniciteit niet thuishoren in een bepaalde buurt. Agenten willen wel dat er meer aandacht is voor het onderwerp, een op de vijf zegt dat het nu nog niet genoeg is.