Petitie voor meer verlof ouders van ziek kind ruim 65.000 keer ondertekend

De petitie voor meer verlof voor ouders van een ziek kind is ruim 65.000 keer ondertekend. De ondertekenaars vinden dat ouders van ernstig zieke kinderen meer mogelijkheden moeten krijgen om doorbetaald voor hun kind te kunnen zorgen.

Volgens de Vereniging Kinderkanker Nederland (VKN) komen ouders vaak klem te zitten tussen arbeid en zorg(en). Deze en andere organisaties van patiënten en zorgprofessionals steunen de oproep, die is gericht aan de politiek.

Ook moeder Leonie moet vaak vrij nemen om voor haar zieke zoontje Seph (13) te zorgen, maar om haar heen ziet ze dat veel ouders dit geluk niet hebben. Bekijk haar verhaal in bovenstaande video.

De petitie is opgestart door René Kops. Zijn dochter Jade werd op haar veertiende getroffen door kanker. "Helaas is er voor ouders van ernstig zieke en terminale kinderen geen vangnet", schrijft hij. "Terwijl het vaak onmogelijk is om te werken terwijl het kind strijdt voor zijn of haar leven. Hier moet een regeling voor komen, zodat iedere ouder bij het kind kan zijn zonder zich ook nog zorgen te moeten maken over financiële consequenties."

Kiezen tussen kind en inkomen

De huidige regeling voor zorgverlof geeft per twaalf maanden recht op maximaal twee keer het aantal uren dat iemand normaal per week werkt. Die uren worden voor 70 procent doorbetaald. Wie meer verlof nodig heeft, krijgt die uren niet doorbetaald. Ook zit er een maximum aan, van zes keer het normale aantal uren per week in een jaar tijd.

Volgens de initiatiefnemers van de petitie worden ouders nu vaak gedwongen om te kiezen tussen hun kind of hun gezinsinkomen. In de praktijk zouden ouders van ernstig zieke kinderen zich soms genoodzaakt zien om zichzelf ziek te melden. Dat is echter ook geen goede oplossing, want dan komen ze in een re-integratietraject dat niet is afgestemd op de situatie van het ernstig zieke kind.

ANP