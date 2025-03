Parkeergarage Utrecht mogelijk nieuwe sekswerkplek, zorgen bij omwonenden

Een sekswerklocatie in een parkeergarage midden in Utrecht? Dat idee schiet bij omwonenden van parkeerplaats Paardenveld compleet in het verkeerde keelgat. Tijdens een verhitte bewonersbijeenkomst liepen de emoties hoog op. Er werd geschreeuwd, geapplaudisseerd en zelfs een protestlied gezongen. "De wethouder moest en zou dit plan doordrukken, terwijl niemand in de wijk dit wil", zegt buurtbewoner Saskia Endelre.

Volgens de buurtbewoners heeft de gemeente hen totaal buitenspel gezet. "We hebben zoveel andere ideeën aangedragen: een buurthuis, ateliers, iets wat de wijk écht verrijkt," zegt een gefrustreerde bewoner. "Maar de gemeente lijkt haar zin er gewoon door te willen drammen."

Veel omwonenden vrezen overlast, een toename van louche figuren en een verslechtering van verkeerssituatie. De parkeergarage wordt nu al als een donkere, onveilige plek gezien, en volgens hen zal de komst van sekswerk dat alleen maar verergeren.

'Ik ben ondernemer'

Sekswerker Moira snapt de zorgen, maar benadrukt dat ook zij recht heeft op een veilige werkplek. "Ik ben gewoon een ondernemer en wil mijn werk doen op een goede, veilige locatie," zegt ze. Volgens haar zijn er in Utrecht amper legale en veilige plekken over. "De gemeente heeft eerst alle sekswerklocaties opgeschort. Nu doen ze iets goeds terug."

De gemeente verdedigt het plan en noemt de locatie "kansrijk" voor maximaal vijftien werkruimtes, waar sekswerkers veilig kunnen werken. Wethouder Eelco Eerenberg laat weten dat de gemeente de geluiden uit de wijk meeneemt in het verder ontwikkelen van het plan. "De kans is groot dat dit plan naar de gemeenteraad gaat. De raad zal dan moeten beslissen."