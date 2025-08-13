Oud-politiebaas Jan Struijs voorgedragen als lijsttrekker 50PLUS

Jan Struijs, jarenlang het gezicht van de Nederlandse Politiebond, is door 50PLUS naar voren geschoven als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober. De ledenvergadering moet zijn voordracht op 30 augustus nog bekrachtigen.

De inmiddels 64-jarige Struijs heeft een lange staat van dienst bij de politie. Zo werkte hij onder meer bij de gemeentepolitie in Rotterdam, de recherche, de Criminele Inlichtingendienst en de Zeehavenpolitie. Van 2016 tot en met 2023 was hij voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB).

Politie

Struijs zegt dat hij zich zorgen maakt over de positie van ouderen in Nederland. "Ik zie om me heen dat ouderen in onze snel veranderende samenleving naar de achtergrond dreigen te verdwijnen", zegt hij. "Hun stem wordt te weinig gehoord, hun belangen te weinig meegewogen. Dat zie je met name bij de plannen rond pensioen en AOW, rond zorg, wonen en veiligheid."

Volgens hem moet dat anders en wil hij daar als lijsttrekker van 50PLUS mee aan de slag. "Daar wil ik me graag voor inzetten met een goed team om me heen."

ANP