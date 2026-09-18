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Opvallende proef in gevangenis: seksspeeltjes voor gedetineerden

Beleid

Vandaag, 21:38

Gedetineerde vrouwen mogen als proef seksspeeltjes gebruiken in de gevangenis. Volgens onderzoek zou dat kunnen helpen om seksueel wangedrag onder vrouwelijke gevangenen terug te dringen, meldt de NOS. D66-staatssecretaris Van Bruggen van Justitie en Veiligheid heeft de aanbeveling uit het onderzoek overgenomen.

De proef loopt in ieder geval een jaar. Op dit moment kunnen ongeveer 295 vrouwelijke gedetineerden gebruikmaken van de regeling. Dat komt neer op zo'n 70 procent van alle vrouwen die in Nederlandse gevangenissen vastzitten.

Satisfyer of transparante dildo

De vrouwen kunnen "twee neutraal vormgegeven hulpmiddelen" aanschaffen, antwoordt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) op vragen van de NOS. De vrouwen hebben volgens DJI de keuze uit "een satisfyer en een transparante dildo". Gratis zijn ze niet: ze kunnen tegen kostprijs worden gekocht.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) verwacht dat de hulpmiddelen kunnen bijdragen aan ontspanning, beter slapen en minder frustraties onder gevangenen. De proef volgt op aanbevelingen uit onderzoek, waaruit bleek dat het verbod op seksspeeltjes ook gezondheidsrisico's met zich mee kan brengen.

Tablets met softporno

Eerder leidde het uitdelen van tablets met softporno aan mannelijke gevangenen tot discussie in de Tweede Kamer. Het idee achter deze maatregel was dat gedetineerden daardoor langer op hun cel zouden verblijven. Daardoor hoefden zij minder vaak naar buiten voor de dagelijkse luchtmomenten, waarvoor extra personeel nodig is.

Juist tijdens die luchtmomenten zijn meer cipiers nodig dan wanneer gevangenen in hun cel verblijven. Omdat de gevangenissen kampen met een tekort aan personeel, werd deze aanpak als mogelijke oplossing gezien. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid spelen dergelijke personeelstekorten echter geen rol bij de keuze om de proef nu ook onder vrouwelijke gedetineerden uit te voeren.

Door Redactie Hart van Nederland

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