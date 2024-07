Oppositie protesteert tegen geschrapt mestdebat en wordt uit zaal gezet

In een commissiezaal van de Tweede Kamer, zonder bewindslieden of coalitiepartijen, hebben verschillende oppositiepartijen gedeeld hoe zij een mogelijke mestcrisis willen voorkomen. Uiteindelijk werden zij uit de zaal gestuurd.

Er stond een volwaardig debat op de planning, maar coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB zetten daar kort voor aanvang een streep door. De oppositiepartijen zijn woedend, omdat zonder beleid per 2025 een mestcrisis dreigt die boeren tienduizenden euro's per jaar kan kosten. Faillissementen lijken dan onvermijdelijk.

CDA-Kamerlid en melkveehouder Eline Vedder neemt het de coalitie "zeer kwalijk" dat zij een streep hebben gezet door het debat. "En dan onze inbreng doen in een zaal lijkt misschien een flauw geintje. Maar het schrappen van dit debat, dat is pas een flauw geintje." Zij vreest zelf ook de "koude sanering" die dreigt als beleid uitblijft. "In september eindigt het uitrijdseizoen voor mest. Alles daarna heeft domweg geen zin meer." De Tweede Kamer is met reces van 5 juli tot en met 2 september.

Het schrappen van dit debat is een flauw geintje. Eline Vedder (CDA)

Oplossingen

Laura Bromet (GroenLinks-PvdA) had de nieuwe minister Femke Wiersma (Landbouw) willen vragen of zij erkent dat er een mestcrisis aankomt, en welke oplossingen ze daarvoor heeft. Ook had zij van Wiersma willen weten wanneer zij resultaat vanuit Brussel had verwacht.

Nederland mocht van Brussel lange tijd meer mest uitrijden op land dan dat in andere EU-lidstaten mocht, maar daar is een streep doorheen gegaan vanwege de slechte waterkwaliteit in Nederland. Door het wegvallen van deze zogeheten derogatie, dreigen grote problemen voor boeren. Zij moeten extra mest nu afvoeren en laten verwerken. Opslag, transport en verwerking van mest kan een boer jaarlijks tienduizenden euro's kosten.

Caroline van der Plas laat in een reactie weten: "Onze minister is er pas sinds gisteren, die wil zich goed kunnen inlezen in het debat. Dat is de reden voor het uitstel, en dit debat duurt tot later dan 20.00 uur. Maar ik snap de urgentie van het mestdebat, wij willen dat niet allemaal uitstellen, dus ik wil een voorstel doen: om het mestdebat aanstaande maandag te doen in commissievorm." Op die manier zou de minister zich wel goed kunnen voorbereiden, aldus de BBB-politica.

Hart van Nederland/ANP