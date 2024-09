Opnieuw klimaatfunctie voor Wopke Hoekstra bij Europese Commissie

Oud-CDA-minister Wopke Hoekstra krijgt opnieuw een functie binnen de Europese Commissie. Waar hij nu nog eurocommissaris voor klimaatactie is, komt op zijn nieuwe visitekaartje 'Klimaat en Schone Groei' te staan.

Dat nieuws hebben bronnen aan de NOS bevestigd. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de commissie, maakt op dinsdag alle namen bekend. Op zich hoeft de naam van Hoekstra geen verrassing te zijn. Kabinet-Schoof heeft hem in juli van dit jaar voorgedragen als kandidaat. De premier noemde hem destijds een "zware kandidaat voor een stevige positie".

Bij de benoeming van een nieuwe Eurocommissaris komen er strenge procedures om de hoek kijken:

0:31 D-Day voor Wopke Hoekstra: mag hij de nieuwe Eurocommissaris Klimaat worden?

Loopbaan

Hoekstra was in het verleden onder andere minister van Buitenlandse Zaken en eveneens tweede vicepremier onder Rutte. Ook was hij een aantal jaar de politiek leider evenals de fractievoorzitter van het CDA. Als eurocommissaris volgde hij op 5 oktober 2023 Frans Timmermans op, die zich toen ging richten op het lijsttrekkerschap van GroenLinks-PvdA.