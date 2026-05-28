Zandvoort grijpt in na onrust op strand en boulevard

De gemeente Zandvoort heeft donderdagmiddag een veiligheidsrisicogebied ingesteld rond het stationsgebied, de middenboulevard en het strand. De maatregel ging om 14.00 uur in en volgt op meerdere incidenten en overlast tijdens het pinksterweekend. Ook signalen van strandpaviljoenhouders speelden mee in het besluit.

Volgens de gemeente gaat het om een ingrijpende maatregel die dagelijks opnieuw wordt beoordeeld in overleg met politie, justitie en ondernemers aan het strand. In een veiligheidsrisicogebied krijgt de politie extra bevoegdheden, waaronder het preventief fouilleren van bezoekers.

Met de tijdelijke maatregel wil de gemeente voorkomen dat de situatie opnieuw uit de hand loopt. De focus ligt daarbij op het bewaren van de rust op de boulevard, het strand en de terrassen van de strandpaviljoens.