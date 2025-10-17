Stempassen niet overal goed bezorgd: op deze manier kan je een nieuwe aanvragen

In Amsterdam, Haarlem en Laren (Noord-Holland) zijn meldingen binnengekomen van inwoners die hun stempas niet hebben ontvangen. Sommige gemeenten sturen automatisch een nieuwe op, anderen vragen inwoners om zelf een nieuwe aan te vragen. Hoe dat moet, lees je verderop in dit bericht.

Dit jaar is de bezorging niet helemaal goed gegaan in Haarlem, Amsterdam en Laren. Volgens de gemeenten ligt het probleem bij PostNL. De passen hadden eigenlijk tussen 29 september en 4 oktober 2025 in de brievenbus moeten liggen, maar uit meerdere meldingen blijkt dat er iets is misgegaan bij de bezorging door PostNL.

"Het is een enorme operatie waarvoor we een speciaal projectteam hebben opgezet", laat een woordvoerder van PostNL weten aan de NOS. "Ruim 15.000 postbezorgers gaan met 12 miljoen stempassen door het land. Dat gaat over het algemeen goed, maar niet altijd," legt de woordvoerder van van het postbedrijf uit.

Hoe vraag je een nieuwe stempas aan?

De gemeente Haarlem legt uit dat inwoners in de getroffen wijken automatisch een vervangende stempas toegestuurd krijgen. "Dat is makkelijker dan uitzoeken wie er wel of niet een pas heeft gehad," legt een woordvoerder van de gemeente uit aan NH Nieuws. De bijbehorende documentnummers van de passen die niet bezorgd zijn, worden ongeldig verklaard. Bij de nieuwe passen staat duidelijk aangegeven dat deze wel geldig zijn.

Bewoners van Laren en Amsterdam die geen stempas hebben gekregen, ontvangen van de gemeente een brief met uitleg over hoe zij zelf online of bij het stadsdeelkantoor een vervangende pas kunnen aanvragen. Daarvoor is wel een kopie van een identiteitsbewijs nodig. Ook in Laren moeten mensen zonder stempas zelf een nieuwe aanvragen. Dat kan online of bij het gemeentehuis.