Haarlemse buurt boos op gemeente: geliefd bankje moet verdwijnen

Bewoners in Haarlem voelen zich flink benadeeld door de gemeente en handhaving. Anderhalf jaar waren ze in overleg over de plaatsing van een steiger en een bankje bij de vijver. De steiger is uiteindelijk geplaatst, maar voor het bankje was geen budget meer. Nu de bewoners een bankje, betaald uit eigen zak, hebben neergezet moet het van de gemeente toch weg. En dat zorgt voor frustratie in de buurt.

Jaap van der Plas woont tegenover het bankje. Samen met zijn buren blijft hij strijden voor het bankje. "Het voelt echt als treiteren. Dit heeft niets te maken met handhaven", vertelt Jaap aan Hart van Nederland. "Het slaat helemaal nergens op. Het is zo triest. Dit is mijn plekje. Ik zit hier met mijn hengel en bakje koffie te genieten. We hebben er alleen maar plezier van."

Sinds twee maanden staat het bankje op de stijger, maar de gemeente grijpt toch in. Volgens de groep buurtbewoners heeft de gemeente mondelinge toestemming gegeven, maar de gemeente ontkent dat. Het bankje moet binnen vijf dagen weg zijn.

Geld ingezameld

De buurt vindt het onbegrijpelijk. "We hebben meerdere aanvragen gedaan voor een bankje en een tafel. Maar het potje was leeg. Zodoende hebben wij zelf ingezameld en het zelf neergezet", verklaart omwonende Danny van Loevezijn. "Nu wordt ons het geliefde bankje ontnomen. Waar gaat het over in deze wereld."