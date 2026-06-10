Haarlemse buurt boos op gemeente: geliefd bankje moet verdwijnen

Beleid
Vandaag, 23:08
Bewoners in Haarlem voelen zich flink benadeeld door de gemeente en handhaving. Anderhalf jaar waren ze in overleg over de plaatsing van een steiger en een bankje bij de vijver. De steiger is uiteindelijk geplaatst, maar voor het bankje was geen budget meer. Nu de bewoners een bankje, betaald uit eigen zak, hebben neergezet moet het van de gemeente toch weg. En dat zorgt voor frustratie in de buurt.
Jaap van der Plas woont tegenover het bankje. Samen met zijn buren blijft hij strijden voor het bankje. "Het voelt echt als treiteren. Dit heeft niets te maken met handhaven", vertelt Jaap aan Hart van Nederland. "Het slaat helemaal nergens op. Het is zo triest. Dit is mijn plekje. Ik zit hier met mijn hengel en bakje koffie te genieten. We hebben er alleen maar plezier van."
Sinds twee maanden staat het bankje op de stijger, maar de gemeente grijpt toch in. Volgens de groep buurtbewoners heeft de gemeente mondelinge toestemming gegeven, maar de gemeente ontkent dat. Het bankje moet binnen vijf dagen weg zijn.
De buurt vindt het onbegrijpelijk. "We hebben meerdere aanvragen gedaan voor een bankje en een tafel. Maar het potje was leeg. Zodoende hebben wij zelf ingezameld en het zelf neergezet", verklaart omwonende Danny van Loevezijn. "Nu wordt ons het geliefde bankje ontnomen. Waar gaat het over in deze wereld."
Het klopt dat vanuit handhaving is aangegeven dat de losse bank verwijderd moet worden. Het vlonder zal op een later moment door de gemeente worden verwijderd. De gemeente acht het niet wenselijk om losse zitobjecten en gladde vlonders langs het water te plaatsen, omdat deze veiligheidsrisico's met zich mee kunnen brengen. Daarnaast is het niet de bedoeling dat bewoners zelf meubilair, zoals banken of bankstellen, in de openbare ruimte plaatsen. Voor zover bij ons bekend, is voor het plaatsen van deze objecten geen toestemming verleend door de gemeente. De suggestie dat hiervoor gemeentelijke toestemming zou zijn gegeven, herkennen wij daarom niet.