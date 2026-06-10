OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Haarlemse buurt boos op gemeente: geliefd bankje moet verdwijnen

Beleid

Vandaag, 23:08

Link gekopieerd

Bewoners in Haarlem voelen zich flink benadeeld door de gemeente en handhaving. Anderhalf jaar waren ze in overleg over de plaatsing van een steiger en een bankje bij de vijver. De steiger is uiteindelijk geplaatst, maar voor het bankje was geen budget meer. Nu de bewoners een bankje, betaald uit eigen zak, hebben neergezet moet het van de gemeente toch weg. En dat zorgt voor frustratie in de buurt.

Jaap van der Plas woont tegenover het bankje. Samen met zijn buren blijft hij strijden voor het bankje. "Het voelt echt als treiteren. Dit heeft niets te maken met handhaven", vertelt Jaap aan Hart van Nederland. "Het slaat helemaal nergens op. Het is zo triest. Dit is mijn plekje. Ik zit hier met mijn hengel en bakje koffie te genieten. We hebben er alleen maar plezier van."

Sinds twee maanden staat het bankje op de stijger, maar de gemeente grijpt toch in. Volgens de groep buurtbewoners heeft de gemeente mondelinge toestemming gegeven, maar de gemeente ontkent dat. Het bankje moet binnen vijf dagen weg zijn.

Geld ingezameld

De buurt vindt het onbegrijpelijk. "We hebben meerdere aanvragen gedaan voor een bankje en een tafel. Maar het potje was leeg. Zodoende hebben wij zelf ingezameld en het zelf neergezet", verklaart omwonende Danny van Loevezijn. "Nu wordt ons het geliefde bankje ontnomen. Waar gaat het over in deze wereld."

Reactie gemeente Haarlem

Het klopt dat vanuit handhaving is aangegeven dat de losse bank verwijderd moet worden. Het vlonder zal op een later moment door de gemeente worden verwijderd. De gemeente acht het niet wenselijk om losse zitobjecten en gladde vlonders langs het water te plaatsen, omdat deze veiligheidsrisico's met zich mee kunnen brengen. Daarnaast is het niet de bedoeling dat bewoners zelf meubilair, zoals banken of bankstellen, in de openbare ruimte plaatsen. Voor zover bij ons bekend, is voor het plaatsen van deze objecten geen toestemming verleend door de gemeente. De suggestie dat hiervoor gemeentelijke toestemming zou zijn gegeven, herkennen wij daarom niet.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.