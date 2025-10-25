'Ellendige situatie in Amsterdamse noodopvang: verveling slaat om in wanhoop'

In Amsterdam leven asielzoekers in noodopvanglocaties onder zware omstandigheden. Dat meldt Het Parool. De leefruimtes zijn overvol en somber, en veel bewoners hebben nauwelijks iets te doen. De verveling zou volgens de krant zo groot zijn dat het leidt tot incidenten, psychische problemen en zelfs zelfmoordpogingen.

Vooral kwetsbare groepen, zoals mensen met psychische problemen, zouden zwaar lijden onder de situatie. Die stressvolle omstandigheden kunnen zorgen voor 'verergering van de problematiek en tot onveiligheid voor de patiënt zelf, de hulpverleners en de omstanders', schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begin dit jaar in een rapport.

Volgens de krant, die sprak met dertien bewoners van verschillende opvanglocaties en evenveel hulpverleners, wordt de situatie niet beter, maar juist slechter. De noodopvang is overvol en veel bewoners wachten maanden, soms jaren, op duidelijkheid over hun toekomst.

Zorgprofessionals en COA-medewerkers geven aan dat de spanning onder bewoners toeneemt. In meerdere opvanglocaties zouden de afgelopen tijd incidenten hebben plaatsgevonden.