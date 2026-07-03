Zorgen om toekomst Udens ziekenhuis: actie voor hogere vergoeding

In de regio Uden groeit de zorg over de financiële toekomst van ziekenhuis Bernhoven. Met een petitie en een steunactie op de parkeerplaats van het ziekenhuis roepen lokale SP-afdelingen zorgverzekeraars Achmea, Menzis en a.s.r. op akkoord te gaan met de vergoedingen die het ziekenhuis nodig heeft vanwege de oplopende zorgkosten.

Door de stijgende zorgkosten dreigt Bernhoven volgens de steunbetuigers in financiële problemen te komen. Het ziekenhuis verzekert daarentegen dat de zorg voor patiënten vooralsnog niet in het geding is. Ook de drie zorgverzekeraars laten aan Hart van Nederland weten er graag met Bernhoven uit te willen komen. Zo laat Menzis weten er gezamenlijk uit te willen komen. Hun patiënten kunnen het hele jaar nog gewoon in Bernhoven terecht.

Achmea vindt dat de actie van de SP "onnodige onrust" creëert: "Deze besprekingen duren helaas langer dan verwacht, maar dat heeft dus geen gevolgen voor onze verzekerden." Dit geldt ook voor de verzekerden van a.s.r.

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