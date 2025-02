Nieuwe burgemeester Antwerpen is Nederlandse Els van Doesburg (35)

De in Nederland geboren Els van Doesburg (35) is sinds maandag waarnemend burgemeester van Antwerpen. Ze neemt tijdelijk de functie over van Bart De Wever, die het burgemeesterschap niet mag combineren met zijn rol als premier.

Van Doesburg is lid van de liberaal-conservatieve partij N-VA en was sinds 2021 schepen in Antwerpen. Daar was ze verantwoordelijk voor onder meer Sociale Zaken en Gezondheidszorg. Nu neemt ze de leiding over in de Belgische havenstad.

Voorafgaand aan haar beëdiging zei ze: "De eedaflegging zal van het hele burgemeesterschap het 'simpelste' moment zijn."

Zwanger en tijdelijk vervangen

Van Doesburg is momenteel 24 weken zwanger. Tijdens haar moederschapsverlof in de zomer zal Koen Kennis haar taken als waarnemend burgemeester overnemen.

ANP