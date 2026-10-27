Flinke groep Nederlanders voelt zich achtergesteld

De meeste Nederlanders hebben niet het gevoel dat ze slechter worden behandeld dan anderen. Toch is er een flinke groep die zich wel achtergesteld voelt. Vooral als het gaat om wonen en politiek. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Universiteit Utrecht (UU).

Uit het onderzoek blijkt dat 30 procent van de Nederlanders zich achtergesteld voelt als het gaat om wonen. Ook vindt 28 procent dat ze niet goed worden vertegenwoordigd door de politiek.

Op andere gebieden zijn die percentages lager. Zo voelt ongeveer 15 procent zich achtergesteld als het gaat om tradities en werk. Bij de rechtspraak is dat 7 procent.

Er zijn ook Nederlanders die juist vinden dat ze het beter hebben dan anderen. Zo voelt 20 procent zich in het voordeel als het gaat om wonen. Bij tradities en werk is dat 29 procent.

Grote verschillen tussen mbo- en wo-opgeleiden

De onderzoekers zien grote verschillen tussen mensen met verschillende opleidingen. Mensen die aan de universiteit hebben gestudeerd, voelen zich vaker in het voordeel dan mensen met een mbo-opleiding.

Ook kijken deze groepen anders naar de samenleving. Mensen met een universitaire opleiding zien verschillende culturen vaker als iets positiefs. Ze hebben vaker vertrouwen in een eerlijke rechtspraak en voelen zich beter vertegenwoordigd door de politiek.

Mensen met een mbo-opleiding hebben vaker het gevoel dat verschillende groepen met elkaar moeten concurreren.

Volgens de onderzoekers hebben mbo-opgeleiden met en zonder migratieachtergrond vaak dezelfde zorgen. Ze maken zich bijvoorbeeld zorgen over nieuwkomers, voelen zich niet altijd gewaardeerd en hebben minder vertrouwen in de politiek en rechtspraak.

Toch zijn er ook verschillen. Mbo-opgeleiden zonder migratieachtergrond vinden vaker dat mensen met een migratieachtergrond worden voorgetrokken. Mbo-opgeleiden met een migratieachtergrond hebben juist vaker het gevoel dat zij worden achtergesteld of gediscrimineerd vanwege hun afkomst.

Politiek verantwoordelijk

Mensen die zich achtergesteld voelen, houden de politiek daar vaak verantwoordelijk voor. Volgens de onderzoekers is dat een belangrijk aandachtspunt voor het huidige kabinet.

Als mensen het gevoel hebben dat ze oneerlijk worden behandeld, kunnen ze minder vertrouwen krijgen in het beleid van de overheid. Ook kan dit ervoor zorgen dat groepen meer tegenover elkaar komen te staan.

Volgens de onderzoekers moeten politici duidelijker uitleggen hoe ze de lasten over verschillende groepen verdelen. Ook moeten ze uitleggen waarom die verdeling eerlijk is.