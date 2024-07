'Nederland schendt fundamentele kinderrechten'

Volgens de internationale kinderrechtenorganisatie KidsRights schendt Nederland fundamentele kinderrechten. Dat komt naar voren uit een wereldwijd onderzoek dat is uitgevoerd in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Volgens KidsRights gaat het in Nederland al jaren slecht met de bescherming van kwetsbare kinderen. Ook is ons land op de wereldranglijst twaalf plaatsen gedaald op het gebied van kindergezondheidszorg. In het totale overzicht staat Nederland dit jaar op plek 19 van de 193 landen die zijn onderzocht.

Armoedegrens

Marc Dullaert, voorzitter van KidsRights, laat weten dat het Nederland onder meer niet lukt om honderdduizenden kinderen te voorzien van een bestaansminimum of goede zorg en bescherming. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om minderjarigen die onder de armoedegrens leven of uit huis worden geplaatst. "Als het goed gaat met een kind is Nederland een paradijs met goed onderwijs, maar kinderen aan de kwetsbare kant worden onvoldoende opgevangen", aldus Dullaert.

Ook ligt de vaccinatiegraad tegen mazelen voor het eerst sinds jaren onder de 90 procent. Dat is onder de kritieke grens om de bevolking te beschermen tegen de ziekte volgens de Wereldgezondheidsorganisatie, licht Dullaert toe.

Dullaert vindt dat het kabinet voorrang moet geven aan de huidige en toekomstige generatie kwetsbare kinderen en jongeren. Hij benadrukt hierbij dat bijvoorbeeld een gratis ontbijt voor kinderen uit armere gezinnen symptoombestrijding is, en dat het tijd is voor een langetermijnvisie.

Hart van Nederland/ANP