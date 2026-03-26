Noodfonds energie mogelijk ook voor middeninkomens

Beleid

Vandaag, 06:26

Minister Hans Vijlbrief ziet mogelijkheden om een noodfonds voor mensen met een hoge energierekening ook beschikbaar te stellen voor middeninkomens. "De vraag is alleen: hoeveel geld heb je ervoor over?" legt de minister van Sociale Zaken voor aan de Tweede Kamer in een debat over de hoge energieprijzen sinds de oorlog in Iran.

Het kabinet wil voor de komende winter een nieuw fonds gereed hebben. Daarvoor kan volgens Vijlbrief de methode zoals bij het Tijdelijk Noodfonds Energie "wel eens de meest efficiënte" zijn. Dat fonds, ingesteld toen in de nasleep van de Russische inval in Oekraïne de energieprijzen sterk stegen, werd deels gevuld door energiebedrijven.

Vier keer sociaal minimum

Huishoudens die twee keer het sociaal minimum verdienen en een energierekening hebben die hoger is dan 8 of 10 procent van het inkomen, kwamen voor het tijdelijke noodfonds in aanmerking. GroenLinks-PvdA suggereerde dat mensen die vier keer het sociaal minimum verdienen in aanmerking zouden moeten komen voor steun. "Docenten, politieagenten en taxichauffeurs vallen hier ook binnen," aldus leider Jesse Klaver.

Door ANP

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
