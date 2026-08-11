Tientallen Nederlandse mariniers naar Groenland voor NAVO-oefening

Nederland stuurt tientallen mariniers en vaartuigen naar Groenland voor een oefening in NAVO-verband. Minister van Defensie Dilan Yeşilgöz (VVD) maakte dat bekend in het televisieprogramma Goedenavond Nederland. Hoeveel militairen en welke vaartuigen precies worden ingezet, wil ze niet vertellen, "omdat Rusland meekijkt".

Het ministerie van Defensie maakte vrijdag al bekend dat Nederland aan de missie zou deelnemen. Hoe groot de Nederlandse bijdrage zou worden, bleef toen nog onduidelijk. Yeşilgöz vertelde enkele dagen later dat het om tientallen mariniers gaat.

Rusland en China

Nederland doet samen met onder meer België mee aan de oefening. Volgens Yeşilgöz heeft die te maken met de toenemende interesse van Rusland en China in het poolgebied.

De oefening staat volgens de minister los van de claim die de Amerikaanse president Donald Trump blijft leggen op Groenland, dat bij Denemarken hoort.

Trump kondigde eerder sancties aan

Trump kondigde eerder direct sancties aan nadat Nederland met één militair deelnam aan een oefening op Groenland. Die sancties trok de Amerikaanse president later weer in.

Het nieuws over Groenland hield toen ook Nederlanders bezig. In de onderstaande video vertellen ondernemer Walter van der Plas en onderzoeker Jeroen Reneerkens hoe zij ertegenaan kijken. Ze zijn allebei met regelmaat te vinden in Groenland: