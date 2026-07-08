Einde ov-korting voor 65-plussers, kinderen reizen straks gratis

De landelijke korting voor mensen van 65 jaar en ouder in bus, tram en metro verdwijnt per 1 januari 2027. Dat maken de provincies en vervoerregio's, verenigd in Samenwerkingsverband DOVA, bekend. Tegelijkertijd wordt een nieuwe landelijke regeling ingevoerd, waardoor kinderen van 4 tot en met 11 jaar onder begeleiding gratis kunnen reizen met het openbaar vervoer.

Gratis reizen voor kinderen geldt nu al in de trein en in sommige regio's en wordt met dit besluit uitgebreid naar alle bussen, trams en metro's. Volgens het samenwerkingsverband ontstaat daarmee "één duidelijke en herkenbare regeling voor kinderen in het hele openbaar vervoer". Naar eigen zeggen maken de provincies en de vervoerregio's het openbaar vervoer hiermee toegankelijker voor gezinnen en stimuleren ze het gebruik van openbaar vervoer op jonge leeftijd.

'Goed voor de toekomst'

"Wat je jong leert, neem je de rest van je leven mee. Als kinderen samen met hun ouders of grootouders met het openbaar vervoer reizen, is dat goed voor de reizigers van de toekomst", zegt DOVA-directeur Jan van Selm. Wat betreft het aspect van de begeleiding gaat het om een betalende reiziger, zoals een ouder of een leerkracht. Per begeleider mogen er maximaal drie kinderen meereizen.

Dat de korting voor ouderen verdwijnt, is het gevolg van "keuzes om anders om te gaan met het beschikbare geld", aldus de organisatie. Die stelt dat het openbaar vervoer ook in de toekomst goed en betaalbaar moet blijven en daarom kiest voor "gerichte ondersteuning".

Samenwerkingsverband DOVA bestaat uit de twaalf provincies, de Vervoerregio Amsterdam, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het OV-Bureau Groningen Drenthe.

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'Groeiende ongelijkheid'

Met het afschaffen van de korting vrezen ouderenorganisaties voor groeiende ongelijkheid en stapeling van mobiliteitskosten. "Voor veel ouderen is het ov geen luxe, maar een noodzakelijke voorziening om zelfstandig te blijven, mantelzorg te verlenen of sociale contacten te onderhouden." Onderzoek zou uitwijzen dat twee op de drie ouderen het ov nu al te duur vinden. "Onder ouderen met een smalle beurs loopt dit op tot meer dan 90 procent."

Volgens de ouderenorganisaties geldt de huidige leeftijdskorting voor ongeveer 3,8 miljoen 65-plussers. Zij vinden dat investeren in kinderen een goede keuze is, maar dat dit niet ten koste mag gaan van de mobiliteit van ouderen, melden ze verenigd in De Seniorencoalitie.