EU-reis kost 200 miljoen per maand: oproep om te stoppen met Straatsburg

Nederlandse Europarlementariërs van de PVV, BBB, SGP en PvdD roepen op tijdelijk te stoppen met de maandelijkse vergadering in het Franse Straatsburg vanwege de dreigende energietekorten. Dat doen ze in een brief aan voorzitter van het Europees Parlement Roberta Metsola.

Elke maand verhuizen Europarlementariërs en hun medewerkers van het Belgische Brussel naar het Franse Straatsburg. Op een afstand van ongeveer 350 kilometer hemelsbreed wordt daar vervolgens verder vergaderd. Deze verhuizing kost de EU volgens View Documentbeheer ongeveer 200 miljoen euro per maand.

Situatie Midden-Oosten

De partijen willen dat alle vergaderingen van het parlement voorlopig in Brussel worden gehouden, totdat de situatie in het Midden-Oosten stabieler is. "Als de EU van landen en burgers vraagt om onmiddellijk energie te besparen, moeten de instituties zelf ook maatregelen nemen", zegt Europarlementariër Anja Hazekamp (PvdD). "Om de vergaderingen in Straatsburg te houden, moeten maandelijks 4.000 mensen heen en weer reizen tussen Brussel en Straatsburg. Het Europees Parlement kan prima in Brussel vergaderen."

De partijen verwijzen ook naar de coronacrisis, toen ook werd besloten de vergaderingen niet in Straatsburg te laten plaatsvinden. De eerstvolgende vergadering van het parlement in Straatsburg is op 27 april.