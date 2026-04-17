Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
EU-reis kost 200 miljoen per maand: oproep om te stoppen met Straatsburg

EU-reis kost 200 miljoen per maand: oproep om te stoppen met Straatsburg

Beleid

Vandaag, 11:41 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

Nederlandse Europarlementariërs van de PVV, BBB, SGP en PvdD roepen op tijdelijk te stoppen met de maandelijkse vergadering in het Franse Straatsburg vanwege de dreigende energietekorten. Dat doen ze in een brief aan voorzitter van het Europees Parlement Roberta Metsola.

Elke maand verhuizen Europarlementariërs en hun medewerkers van het Belgische Brussel naar het Franse Straatsburg. Op een afstand van ongeveer 350 kilometer hemelsbreed wordt daar vervolgens verder vergaderd. Deze verhuizing kost de EU volgens View Documentbeheer ongeveer 200 miljoen euro per maand.

Situatie Midden-Oosten

De partijen willen dat alle vergaderingen van het parlement voorlopig in Brussel worden gehouden, totdat de situatie in het Midden-Oosten stabieler is. "Als de EU van landen en burgers vraagt om onmiddellijk energie te besparen, moeten de instituties zelf ook maatregelen nemen", zegt Europarlementariër Anja Hazekamp (PvdD). "Om de vergaderingen in Straatsburg te houden, moeten maandelijks 4.000 mensen heen en weer reizen tussen Brussel en Straatsburg. Het Europees Parlement kan prima in Brussel vergaderen."

De partijen verwijzen ook naar de coronacrisis, toen ook werd besloten de vergaderingen niet in Straatsburg te laten plaatsvinden. De eerstvolgende vergadering van het parlement in Straatsburg is op 27 april.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.