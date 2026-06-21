Molukkers geëmotioneerd door excuses premier Jetten: 'Ik heb tranen in mijn ogen'

Premier Rob Jetten heeft zondag namens de Nederlandse regering excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. Dat deed hij op de Lloydkade in Rotterdam, waar het Nationaal Moluks Monument werd onthuld op de plek waar in 1951 de eerste Molukse gezinnen in Nederland aankwamen. Molukkers reageren tegenover Hart van Nederland opgelucht en emotioneel. "Ik ben heel blij, ik heb tranen in mijn ogen", vertelt een bezoeker.

"Voor het harteloze en eerloze ontslag als militair. Voor de gebrekkige opvang en huisvesting. Voor het niet gezien worden en in de steek gelaten worden. Voor het onvervulde verlangen naar thuis. Voor het verdriet en de pijn in zoveel Molukse gezinnen. Daarvoor bied ik vandaag namens de Nederlandse regering excuses aan", zei Jetten tegen een geëmotioneerde zaal.

De excuses van de premier maakten veel los binnen de Molukse gemeenschap, zoals te zien is in de video bovenaan dit artikel.

'Krachtig'

Ook burgemeester Carola Schouten van Rotterdam sprak van een bijzonder moment. Zij noemde de excuses 'krachtig'. "Ik vond het een heel bijzonder moment", zei ze na afloop van de ceremonie. Volgens Schouten geldt dat vooral voor de eerste generatie die dit nog kan meemaken, maar ook voor de generaties daarna.

Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen kwamen na de Indonesische onafhankelijkheid naar Nederland. Wat bedoeld was als een tijdelijk verblijf, werd uiteindelijk permanent. Bij aankomst werden de militairen direct ontslagen. De gezinnen kregen weinig ondersteuning en mochten in de beginjaren niet werken. Daardoor voelden veel Molukkers zich jarenlang in de steek gelaten door de Nederlandse overheid.