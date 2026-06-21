OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Molukkers geëmotioneerd door excuses premier Jetten: 'Ik heb tranen in mijn ogen'

Beleid

Gisteren, 22:56

Link gekopieerd

Premier Rob Jetten heeft zondag namens de Nederlandse regering excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. Dat deed hij op de Lloydkade in Rotterdam, waar het Nationaal Moluks Monument werd onthuld op de plek waar in 1951 de eerste Molukse gezinnen in Nederland aankwamen. Molukkers reageren tegenover Hart van Nederland opgelucht en emotioneel. "Ik ben heel blij, ik heb tranen in mijn ogen", vertelt een bezoeker.

"Voor het harteloze en eerloze ontslag als militair. Voor de gebrekkige opvang en huisvesting. Voor het niet gezien worden en in de steek gelaten worden. Voor het onvervulde verlangen naar thuis. Voor het verdriet en de pijn in zoveel Molukse gezinnen. Daarvoor bied ik vandaag namens de Nederlandse regering excuses aan", zei Jetten tegen een geëmotioneerde zaal.

De excuses van de premier maakten veel los binnen de Molukse gemeenschap, zoals te zien is in de video bovenaan dit artikel.

'Krachtig'

Ook burgemeester Carola Schouten van Rotterdam sprak van een bijzonder moment. Zij noemde de excuses 'krachtig'. "Ik vond het een heel bijzonder moment", zei ze na afloop van de ceremonie. Volgens Schouten geldt dat vooral voor de eerste generatie die dit nog kan meemaken, maar ook voor de generaties daarna.

Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen kwamen na de Indonesische onafhankelijkheid naar Nederland. Wat bedoeld was als een tijdelijk verblijf, werd uiteindelijk permanent. Bij aankomst werden de militairen direct ontslagen. De gezinnen kregen weinig ondersteuning en mochten in de beginjaren niet werken. Daardoor voelden veel Molukkers zich jarenlang in de steek gelaten door de Nederlandse overheid.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.