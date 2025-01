'Ministeries besteden jaarlijks miljoenen aan diversiteit en inclusie'

Ministeries geven jaarlijks miljoenen euro's uit aan diversiteit en inclusie, blijkt uit een overzicht dat door JA21-leider Joost Eerdmans is opgevraagd. Onder de kosten vallen cursussen als 'letters, labels en hokjesdenken' en een 'boottour sporen van slavernij', meldt De Telegraaf.

Volgens het overzicht investeert Defensie structureel 1,5 miljoen euro per jaar in diversiteits- en inclusiebeleid. Dit bedrag zal de komende jaren nog verder stijgen. Ook ministeries als Financiën en Infrastructuur en Waterstaat geven jaarlijks honderden duizenden euro’s uit aan workshops over thema’s als onbewuste vooroordelen en gender in crisissituaties.

JA21-leider Joost Eerdmans uit stevige kritiek op deze uitgaven, zeker nu het kabinet een bezuiniging van 22 procent op het ambtenarenapparaat wil doorvoeren. "Er is een cultuuromslag nodig. Niet extra woke-hysterie. De overheid helpt bewust mee onzincursussen in stand te houden", zegt Eerdmans tegen de krant.

Essentieel belang

Ondanks de kritiek benadrukt Defensie het belang van diversiteitsbeleid. "Defensie kan het zich niet permitteren een doelgroep niet actief te benaderen, hindernissen weg te halen en te inspireren," luidt de toelichting vanuit het ministerie. Ze zien het als noodzakelijk om een organisatie te bouwen waar iedereen zich thuis voelt en elkaar versterkt.

