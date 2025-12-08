Volg Hart van Nederland
Ministerie: minder nieuwe woningen verwacht in 2025 dan jaar ervoor

Vandaag, 10:47 - Update: 3 uur geleden

Ondanks de woningnood in Nederland, zijn er dit jaar minder nieuwe woningen bijgekomen dan vorig jaar. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Dat was wel naar verwachting, omdat er ook dit jaar een bouwdipje was verwacht door de hoge rente en gestegen bouwkosten van de afgelopen tijd.

In de eerste drie kwartalen van dit jaar zijn er 54.100 woningen gebouwd en naar verwachting komen er nog 23.500 woningen bij in het laatste kwartaal. Dat laatste is gebaseerd op de bouw van 2024, dus dat kan nog afwijken. Tot nu toe is het zo dat er bijna 5000 woningen bij zijn gekomen vergeleken met vorig jaar.

De huizenmarkt is al lange tijd oververhit. De prijzen waren in 20 jaar nog nooit zo hoog, zo is ook te zien in de deze video:

Gekte op de huizenmarkt: grootse prijsstijging in 20 jaar
1:45

Gekte op de huizenmarkt: grootse prijsstijging in 20 jaar

Versnelling inzitten

Het gaat hierbij dan om nieuwbouw woningen, maar ook bijvoorbeeld huizen die zijn opgesplitst of lege kantoren die zijn omgebouwd. Sloop en woningen die op andere manieren verdwijnen, vallen ook onder het cijfer.

Het woningtekort, wat naar schatting 396.000 woningen zijn, is vergeleken met eerdere jaren gelijk gebleven. Het ministerie verwacht dat de hoge bouwkosten nu achter de rug zijn en dat er een versnelling kan worden ingezet met de bouw van 100.000 woningen per jaar.

Door ANP

