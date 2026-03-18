Minder zware drinkers in Nederlanders: cijfers op laagste punt ooit

Vandaag, 10:05 - Update: 5 uur geleden

Nog nooit was het niveau van overmatig en zwaar drinken in Nederland zo laag als in 2025. Dat blijkt uit onderzoek van STIVA. Nederland ligt zelfs voor op schema om de doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord te halen. De Nederlandse aanpak voor verantwoord alcoholgebruik werpt volgens STIVA duidelijk zijn vruchten af.

Al jaren daalt het alcoholgebruik. In 2025 bevinden zowel overmatig als zwaar drinken zich op het laagste niveau ooit gemeten. Vergeleken met ongeveer 25 jaar geleden is het alcoholgebruik met meer dan de helft afgenomen, meldt STIVA.

Een trend van de laatste jaren is Dry January, waarbij deelnemers de uitdaging aangaan om in januari geen alcohol te drinken. Hieronder is te zien hoe Nederlanders deze uitdaging afgelopen jaar hebben ervaren:

Goed op weg

Nederland is goed op weg om de doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord voor 2040 te behalen. Het doel is dat nog maar maximaal 5 procent van de volwassen Nederlanders een zware of overmatige drinker is. Uit het onderzoek blijkt dat in 2025 6,7 procent van de Nederlanders als zware drinker wordt aangemerkt en 5,5 procent als overmatige drinker.

Wat valt onder een zware drinker en wat valt onder een overmatige drinker?

Een man wordt gezien als zware drinker als hij minimaal één keer per week zes glazen alcohol bij één gelegenheid drinkt. Voor vrouwen geldt dit bij vier glazen.

Bij overmatig drinken gaat het om het totale weekgebruik: een man wordt overmatig drinker genoemd bij 21 glazen alcohol of meer per week, en een vrouw bij 14 glazen of meer.

Nederlandse aanpak werpt vruchten af

Volgens STIVA werpt de Nederlandse aanpak van verantwoord alcoholgebruik duidelijk zijn vruchten af. Al jaren voert Nederland campagnes die matiging van alcoholgebruik stimuleren. Ook gelden er strengere regels voor de reclame en verkoop van alcoholische dranken.

Door Redactie Hart van Nederland

