Na anonieme melding dreigt einde voor paardenbedrijf in Panningen

Beleid
Gisteren, 22:15 - Update: 2 uur geleden
Eén anonieme tip en je kunt je paardenbedrijf opdoeken. Die kant lijkt het op te gaan voor Danny Schattenkerk en Mandy Vercoulen uit het Limburgse Panningen. Het stel zit met de handen in het haar. Hun bedrijf, dat al twaalf jaar op dezelfde plek zit, moet weg. Gebeurt dat niet, dan valt er een megaboete van 25.000 euro op de mat. En dan rijst meteen de vraag: waar ga je met 36 paarden naartoe?
Ze blijken namelijk illegaal op het terrein te zitten. In 2013 huurde Danny een schuur op het perceel. In 2021 besluiten hij en zijn vriendin Mandy het terrein te kopen. Daarbij komt ook een flinke uitbreiding kijken. Wat ze niet doen: controleren welke bestemming het terrein precies heeft. Het bedrijf kreeg in 2019 al een controle van de gemeente, maar daarna horen Danny en Mandy niets meer. Tot 2024. Na een anonieme melding volgt opnieuw een controle, met grote gevolgen. Behalve de originele stal blijkt vrijwel alles op het terrein illegaal te zijn gebouwd.
Dat steekt, maar volgens de ondernemers is dat niet eens het grootste probleem. Ze geven toe dat ze beter hadden moeten opletten. Wat hen vooral dwarszit, is de houding van de gemeente nu ze proberen een oplossing te vinden. Het stel zegt veel tegenwerking te ervaren. Voor hun gevoel is er helemaal niets mogelijk.
In de video bovenaan vertellen Mandy en Danny hun verhaal.
De gemeente laat in een schriftelijke reactie aan Hart van Nederland weten begrip te hebben voor de situatie van de ondernemers, maar stelt dat zij bij de aankoop van de locatie niet bij de gemeente hebben nagevraagd wat daar is toegestaan. Op het terrein gelden de bestemmingen 'agrarisch' en 'natuur'. Daardoor zijn bebouwing, een paardenhouderij en (buiten)opslag niet toegestaan.
Bij een controle in mei 2024 zijn een paardenhouderij, een webshop, negen bouwwerken zonder vergunning en opslag aangetroffen. Deze overtredingen kunnen niet worden gelegaliseerd, waardoor de gemeente moet handhaven. Na gesprekken met de ondernemers is in augustus 2025 een last onder dwangsom opgelegd. De termijn is verlengd tot zes weken na de beslissing op bezwaar.
De zaak is op 19 januari behandeld door de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie van Peel en Maas. Het college van burgemeester en wethouders neemt daarna een besluit. Daarna hebben de ondernemers nog zes weken om de overtredingen te beëindigen. In het verweerschrift staat een fout: het genoemde gesprek vond plaats op 5 december 2024.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.