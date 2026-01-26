Na anonieme melding dreigt einde voor paardenbedrijf in Panningen

Eén anonieme tip en je kunt je paardenbedrijf opdoeken. Die kant lijkt het op te gaan voor Danny Schattenkerk en Mandy Vercoulen uit het Limburgse Panningen. Het stel zit met de handen in het haar. Hun bedrijf, dat al twaalf jaar op dezelfde plek zit, moet weg. Gebeurt dat niet, dan valt er een megaboete van 25.000 euro op de mat. En dan rijst meteen de vraag: waar ga je met 36 paarden naartoe?

Ze blijken namelijk illegaal op het terrein te zitten. In 2013 huurde Danny een schuur op het perceel. In 2021 besluiten hij en zijn vriendin Mandy het terrein te kopen. Daarbij komt ook een flinke uitbreiding kijken. Wat ze niet doen: controleren welke bestemming het terrein precies heeft. Het bedrijf kreeg in 2019 al een controle van de gemeente, maar daarna horen Danny en Mandy niets meer. Tot 2024. Na een anonieme melding volgt opnieuw een controle, met grote gevolgen. Behalve de originele stal blijkt vrijwel alles op het terrein illegaal te zijn gebouwd.

Dat steekt, maar volgens de ondernemers is dat niet eens het grootste probleem. Ze geven toe dat ze beter hadden moeten opletten. Wat hen vooral dwarszit, is de houding van de gemeente nu ze proberen een oplossing te vinden. Het stel zegt veel tegenwerking te ervaren. Voor hun gevoel is er helemaal niets mogelijk.

