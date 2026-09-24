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Lichaam vermiste Aukje (44) gevonden in water in Delft

Beleid

Vandaag, 16:02

De vermiste 44-jarige Aukje is donderdag overleden teruggevonden. Haar lichaam is aangetroffen in het water langs het Kenenburgpad in Delft, meldt de politie. De vrouw werd sinds 13 september vermist.

Aukje werd voor het laatste gezien in de buurt van de Sandinoweg, zo'n 1,5 kilometer van de plek waar haar lichaam uiteindelijk is gevonden. De politie liet eerder weten dat ze zwaar vermagerd was en geen eigen vervoersmiddel had.

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek is in volle gang, aldus de politie.

Foto ter illustratie.

Door Redactie Hart van Nederland
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