'Honderden kleine scholen mogelijk in de knel door nieuwe kabinetsplannen'

Honderden kleine basisscholen kunnen mogelijk in de problemen komen door nieuwe plannen van het kabinet. Vooral scholen met weinig leerlingen in steden dreigen geld mis te lopen. Ouderorganisaties maken zich zorgen over de gevolgen voor kinderen, schrijft De Telegraaf.

Op dit moment krijgen basisscholen met minder dan 150 leerlingen extra geld via de kleinescholentoeslag. Kleine scholen hebben naar verhouding hogere kosten per leerling.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Geld gerichter naar kleine scholen

Het kabinet wil de financiering veranderen. Volgens VVD staatssecretaris Judith Tielen zijn er te veel kleine basisscholen in grote steden. Door personeelstekorten en gebrek aan ruimte vindt zij de huidige situatie niet langer houdbaar.

Het geld moet gerichter terechtkomen bij kleine scholen in dunbevolkte gebieden, zodat die makkelijker open kunnen blijven. Wanneer het nieuwe systeem precies moet ingaan, is nog niet duidelijk.

Ouders vrezen gevolgen voor kinderen

Ouderorganisaties slaan alarm. Zij wijzen er in de krant op dat kleinere scholen voor sommige kinderen belangrijk kunnen zijn vanwege de persoonlijke aandacht en rustige omgeving. "Het onderwijs op kleinere scholen is vaak veel persoonlijker", zegt Joli Luijckx, directeur van Oudervereniging Balans, tegen De Telegraaf. "Als zulke scholen wegvallen, loop je het risico op nog meer onderwijsuitval bij kinderen."

Het verdwijnen van extra geld betekent niet automatisch dat een school moet sluiten. Scholen kunnen bijvoorbeeld ook samenwerken of fuseren. Het ministerie zegt te werken aan "een zorgvuldige overgang naar het nieuwe stelsel, met voldoende tijd voor scholen, ouders en leerlingen om zich voor te bereiden".