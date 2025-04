'Klaus Schwab weg als voorzitter raad van toezicht WEF'

Klaus Schwab, de oprichter van het World Economic Forum (WEF), treedt terug als voorzitter van de raad van toezicht van de organisatie achter de jaarlijkse top in Davos. Dat meldt de Financial Times, die zich baseert op een brief aan bestuursleden die de zakenkrant heeft ingezien.

De inmiddels 87-jarige Schwab zal "het proces in gang zetten" om terug te treden. In de brief stelt hij volgens de krant ook dat het WEF zijn "gevoel van missie" moet hervinden na een periode van onrust. "Ik ben er diep van overtuigd dat het forum in de huidige bijzondere context belangrijker en relevanter is dan ooit tevoren."

Oprichter WEF

Tijdens de jaarlijkse WEF-top in het Zwitserse skioord Davos komen wereldleiders, staatshoofden, ministers, bankiers en topbestuurders uit het internationale bedrijfsleven bijeen. Schwab richtte het WEF in 1971 op en is sindsdien hét gezicht van de organisatie. Vorig jaar deed hij al een stap terug door af te treden als uitvoerend voorzitter.

