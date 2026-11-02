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Kinderen geboren uit incest kunnen recht krijgen op schadevergoeding

Beleid

Vandaag, 13:34

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Kinderen geboren uit incest hebben recht op schadevergoeding uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven als ze kunnen aantonen dat er sprake is van ernstig psychisch letsel. Dat meldt staatssecretaris Claudia van Bruggen (Justitie en Veiligheid) maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Dat doet zij naar aanleiding van een uitspraak van 7 oktober waarin de Raad van State oordeelde dat een man geboren uit incest recht heeft op schadevergoeding.

De man is het kind van zijn destijds minderjarige moeder, die misbruikt werd door haar eigen vader.

Verzoek afgewezen

In 2023 wees de commissie van het Schadefonds de aanvraag voor een schadevergoeding af, omdat het misbruik van zijn moeder geen geweldsmisdrijf tegen hem was. Maar daar denkt de hoogste bestuursrechter dus anders over.

ANP

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