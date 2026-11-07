Kind krijgt straks niet meer automatisch naam van vader

Het kabinet wil af van de regel dat een kind automatisch de achternaam van de vader krijgt als ouders het niet eens worden over de naam. Een wetsvoorstel dat voortkomt uit een motie van PvdA en D66 gaat in januari in consultatie, waarna betrokkenen hun mening kunnen geven.

Ouders kunnen bij de geboorteaangifte zelf kiezen welke achternaam hun kind gaat dragen. Een dubbele achternaam kan ook. Maken zij geen keuze, bijvoorbeeld omdat zij het niet eens kunnen worden, dan bepaalt de wet welke naam het kind krijgt. Bij gehuwde ouders is dat de naam van de vader, bij ongehuwde ouders de naam van de moeder.

Beide achternamen

Het wetsvoorstel regelt dat het kind in zo'n geval altijd beide achternamen krijgt, in alfabetische volgorde. Het ministerie van Justitie en Veiligheid spreekt van "een sekseneutrale regeling waarbij beide ouders gelijkwaardig worden behandeld". Ouders krijgen ook de mogelijkheid om binnen een jaar alsnog een andere naam te kiezen.

De rechter kan een uitzondering maken op de nieuwe regel, als het niet in het belang van het kind is om beide achternamen te krijgen. "Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een vechtscheiding of als ouders inmiddels uit elkaar zijn en de moeder slachtoffer is van dwingende controle of huiselijk geweld door de vader."

'Belangrijke overwinning'

"Dit is een belangrijke overwinning voor vrouwen en gelijkwaardigheid", zegt PRO-Kamerlid Songül Mutluer. "Met ons voorstel hebben we het kabinet opgeroepen deze ongelijkheid aan te pakken. Het is goed om te zien dat die inzet nu terugkomt in een concreet wetsvoorstel. En dat er ook oog is voor situaties van intieme terreur, waarin een achternaam als middel van macht en controle kan worden gebruikt."