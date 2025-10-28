Kan ons leger zomaar uitbreiden? 'Te weinig onderzoek naar gevolgen natuur'

Defensie wil flink uitbreiden om beter voorbereid te zijn op mogelijke conflicten, maar volgens een speciale commissie is nog niet duidelijk wat dat betekent voor de natuur. De Commissie voor de milieueffectrapportage (mer) stelt dat de milieugevolgen van de plannen onvoldoende zijn onderzocht.

Het leger wil onder meer nieuwe munitieopslagen bouwen in Overijssel en Friesland. Ook moet er een nieuwe kazerne komen in Zeewolde en een vliegbasis voor gevechtsvliegtuigen op Lelystad Airport. Die uitbreidingen moeten de krijgsmacht versterken, maar de commissie waarschuwt dat ze ook flinke impact kunnen hebben op de omgeving.

De commissie adviseert staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman om eerst meer onderzoek te laten doen naar geluidsoverlast, natuur en vooral de gevolgen voor de Waddenzee. "We begrijpen dat in tijden van geopolitieke spanningen het milieubelang wellicht een andere plaats krijgt in de politiek-maatschappelijke afweging. Desondanks blijft het van belang om milieugevolgen goed in beeld te houden", aldus Hans Mommaas, voorzitter van de commissie.

Het kabinet moet nog een oordeel vellen over de plannen van Defensie en het voornemen is dat dit voor het eind van dit jaar gebeurt. Veel van de uitbreidingsplannen moeten vervolgens tussen 2030 en 2035 gerealiseerd worden.