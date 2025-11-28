Kamervragen na ophef over uitingen van vicepremier Keijzer over betrouwbaarheid NOS

D66, CDA en GroenLinks-PvdA zijn er klaar mee: de reeks berichten van BBB-vicepremier Mona Keijzer over de NOS gaat volgens hen veel te ver. De afgelopen maand plaatste of deelde de minister en vicepremier meerdere berichten op X, waarin zij suggereerde dat de NOS politiek gekleurd zou zijn of bewust onjuiste informatie zou verspreiden. Er zijn inmiddels Kamervragen gesteld over de uitlatingen van de BBB-politica op X.

De welbekende druppel viel eerder deze week, toen Keijzer reageerde op een twitteraar die zei dat de NOS "informatie van het Ministerie van Gezondheid van Hamas letterlijk overtypt". Keijzer antwoordde: "Dat blijven ze doen. Ze krijgen hier alleen geen weerwoord meer. Lekker rustig."

Die opmerking, "Dat blijven ze doen", schoot bij D66’er Ouafa Oualhadj in het verkeerde keelgat. Volgens haar zaait Keijzer bewust twijfel over de betrouwbaarheid van nieuwsmedia.

Kamervragen

Oualhadj en Mohammed Mohandis (GroenLinks-PvdA) hebben inmiddels Kamervragen gesteld aan BBB-minister Moes, die onder meer verantwoordelijk is voor Media. In een tiental vragen willen zij onder andere weten hoe minister Moes aankijkt tegen de berichten van Keijzer, of dit ook het standpunt van het kabinet is en of zij kan waarborgen dat er geen sprake is of zelfs maar de schijn van politieke druk op de berichtgeving van de publieke omroep.

Mohandis zegt tegen het AD dat Keijzer "min of meer zegt dat de NOS een propagandakanaal is van Hamas". Hij volgt het medialandschap al jaren en zegt nog nooit zo’n harde aanval vanuit een minister te hebben gezien. Volgens hem "gaat Keijzer mee in allerlei rare suggesties" die niet op feiten zouden berusten en het vertrouwen in de journalistiek alleen maar verder ondermijnen.

Schoof houdt zich afzijdig

Ook willen de indieners van de Kamervragen dat demissionair premier Dick Schoof zich uitspreekt over deze kwestie. "Spreek met één mond. Het is niet de eerste keer dat Mona Keijzer op haar vingers is getikt, omdat ze dacht dat ze wel kon vinden wat ze vond", zegt Mohandis in de krant.

Een woordvoerder van Schoof laat desgevraagd aan Hart van Nederland weten dat hij geen reactie op camera zal geven: "In een democratie is het belangrijk dat de journalistiek onafhankelijk te werk kan gaan. De publieke omroep gaat dus zelf over de afwegingen rond de inhoud die zij maken. Zij hebben de vrijheid om hierover besluiten te nemen. Dat is niet aan de overheid of de politiek. Minister Keijzer en ik hebben hier contact over gehad. Over de verdere inhoud daarvan doe ik geen mededelingen."

Geen toelichting

Keijzer zelf ziet geen probleem. Tijdens de inloop van de ministerraad zegt ze: "De NPO gaat zelf over de keuzes die ze maakt,” zegt ze. "Maar zij zijn natuurlijk niet gevrijwaard van discussie daarover." Veel vragen kan de verzamelde pers haar niet stellen, omdat ze daarna snel doorloopt naar binnen. Ook bij de uitloop zwijgt Keijzer over de ophef over haar tweets. "Ik ga verder niet bespreken wat er in de ministerraad is gezegd."

D66-leider Rob Jetten zegt dat de verwijtende berichten "echt niet kunnen". Hij wijst erop dat een minister zich hoort te beheersen als het gaat om kritiek op de publieke omroep. VVD-vicepremier Sophie Hermans zegt dat zij "deze tweet niet zou sturen" en benadrukt dat persvrijheid een groot goed is.

Cijfers gebruiken van Hamas

De cijfers van het ministerie van Gezondheid in Gaza waar Keijzer op doelde, worden door Israël bekritiseerd, maar volgens VN, WHO en Human Rights Watch juist wél betrouwbaar. Het gebied waar al twee jaar een strijd woedt tussen Israël en Hamas is moeilijk begaanbaar en levensgevaarlijk voor journalisten. Informatie over het aantal doden en gewonden uit het gebied is daarom lastig te verifiëren.

Minister Van Weel licht bij de inloop van de ministerraad toe dat het ontzettend moeilijk is om aan bruikbare informatie uit het gebied te komen. "Als we erover rapporteren, houden we altijd een flinke slag om de arm, omdat er veel misinformatie is in dit conflict. Vaak zijn er geen andere bronnen en zijn we genoodzaakt om de informatie van het ministerie van Gezondheid in Gaza te gebruiken, en dat staat onder regering van Hamas," vertelt Van Weel. "Soms is die info het beste wat je hebt, daar moet je dan mee werken. Ik gebruik ze zelf liever niet."