Kamer wil betalen met grote cashbedragen gaan verbieden

De Tweede Kamer heeft met een ruime meerderheid ingestemd met een wettelijk verbod op contante betalingen vanaf 3000 euro. Een voorstel van de coalitiepartijen NSC, PVV en BBB om de grens op te trekken naar 10.000 euro, haalde het niet.

Met een limiet op cashbetalingen wil het kabinet witwassen van geld door criminelen tegengaan. Over de grens van 3000 euro ontstond bij de behandeling van de wet in de Tweede Kamer discussie. Sommige partijen vonden die onnodig streng en vreesden dat dit de economie zou kunnen schaden.

Is Nederland klaar voor een cashloze samenleving?

Partijen volgen Europese lijn

De ministers Eelco Heinen (Financiën) en David van Weel (Justitie en Veiligheid) benadrukten juist dat het onverstandig zou zijn de limiet te verhogen. Dan zou Nederland soepeler regels kennen dan landen als België en Frankrijk en dat kan criminele netwerken juist hierheen lokken, waarschuwden de VVD'ers.

De indieners van het wijzigingsvoorstel kregen steun van alleen DENK, SGP, JA21 en FVD. Dat was niet genoeg voor een meerderheid. NSC stemde uiteindelijk wel in met het wetsvoorstel, PVV en BBB niet. De VVD was al langer uitgesproken voorstander.

