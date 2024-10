Kamer wil dat bestelbusjes met uitlaatgassen tóch blijven in de binnenstad

Gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2025 de mogelijkheid om vervuilende vrachtauto’s en bestelbusjes uit de binnensteden te weren. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat er een uitzondering op deze maatregel moet komen, waardoor deze voertuigen voorlopig toch toegang tot de binnenstad behouden.

Normaal zijn oldtimers vrij vervuilend, maar Jasper bouwde zijn eigen elektrische 'oldtimer' (zie bovenstaande video).

Het plan was om vanaf 2025 in diverse Nederlandse steden zogeheten emissievrije zones in te stellen, waar alleen elektrische bedrijfswagens zonder uitstoot zouden worden toegelaten. Dit betekent dat ondernemers met bedrijfswagens op benzine, diesel of gas verplicht zijn om over te stappen op elektrische voertuigen. Dit leidde tot verzet bij ondernemers die de van de overstap naar elektrisch vervoer niet konden dragen.

Uitzondering op de regels

Een meerderheid in de Tweede Kamer pleit nu voor een "landelijk gestandaardiseerde uitzondering", die ondernemers vier jaar extra tijd geeft om de overstap te maken. VVD, PVV en BBB vinden dat staatssecretaris Chris Jansen (Openbaar Vervoer en Milieu) deze uitzondering moet regelen.

NSC, een van de coalitiepartners, is het niet eens met deze aanpak, maar dat vormt geen obstakel: de steun van kleinere rechtse partijen en DENK zorgt ervoor dat de uitzondering alsnog een meerderheid heeft in de Kamer.

Twijfel zaaien over zero-emissiezones

Ondernemend Nederland begrijpt niets van het uitstelgedrag van de Tweede Kamer. "Veel ondernemers hebben zich al jarenlang voorbereid op de komst van de zero-emissiezones in de steden. Als de Tweede Kamer de invoering nu weer op de lange baan schuift, laat de politiek zich van zijn slechtste kant zien," zegt Doekle Terpstra van Techniek Nederland, waar onder anderen loodgieters bij zijn aangesloten.

Ook evofenedex, de ondernemersvereniging voor handel en logistiek, reageert kritisch. "Dit is echt een heel verkeerd signaal. Dit uitstel treft juist de ondernemers die wél hun best hebben gedaan," aldus een beleidsmedewerker bij evofenedex.

Verzet tegen uitstel

Ondanks de landelijke koers blijft de gemeente Amsterdam vasthouden aan haar plannen voor uitstootvrije zones. Wethouder Melanie van der Horst noemt het "vervelend dat wederom twijfel wordt gezaaid vanuit de landelijke politiek over de zero-emissiezones en dat wordt voorgespiegeld of de invoering, een gemeentelijke bevoegdheid, op het laatste moment landelijk kan worden tegengehouden."

Ook in andere steden zoals Utrecht, Zwolle, Den Haag en Rotterdam willen ze nog steeds dat vervuilende bedrijfsauto’s per 1 januari worden verboden.

ANP/Hart van Nederland