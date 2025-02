Kamer wil geen lagere uitkering voor arbeidsongeschikten

De Tweede Kamer voelt er weinig voor om bij de vereenvoudiging van het arbeidsongeschiktheidsstelsel de uitkeringen te verlagen voor mensen die niet meer kunnen werken. Dat werd dinsdagavond duidelijk tijdens een debat over de arbeidsongeschiktheidsregelingen. Minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken) had een voorstel gedaan om het aantal regelingen te verminderen. Een mogelijke consequentie daarvan is dat de uitkering voor duurzaam arbeidsongeschikten (IVA) omlaag gaat.

Mariëtte Patijn (GroenLinks-PvdA) vindt dat NSC-bewindsman Van Hijum een uitruil oppert, die zij in het debat "cynisch en onbegrijpelijk" noemde. Ook de PVV is kritisch: "Het opheffen van het onderscheid tussen blijvende en tijdelijke arbeidsongeschiktheid op een manier dat de uitkering voor mensen die permanent zijn afgekeurd omlaaggaat, is enorm teleurstellend", zei Kamerlid Edgar Mulder. "Waarom is het nodig om die groep te laten betalen waar zij part noch deel aan hebben?", vroeg de PVV'er zich af.

Voor mensen in de bijstand is samenwonen niet altijd vanzelfsprekend. Almere start als derde gemeente een proef waarbij stellen zes maanden samen kunnen wonen zonder financiële gevolgen. Dat zie je in de video bovenaan.

SP'er Bart van Kent was fel in het debat. "Ik vraag het me eerlijk gezegd af hoe de minister het in zijn hoofd haalt", zei hij, wijzend op de onzekerheid rond arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vanwege problemen bij uitvoerder UWV. Een eventuele verlaging van de IVA maakt volgens hem de zorgen bij die groep alleen maar groter. Hij hoopt dat het plan van tafel gaat, omdat een meerderheid zich uitsprak tegen verlaging.

Ook regeringspartij NSC kritisch

Er was vooral verzet in de Kamer tegen een eventuele verlaging van bestaande uitkeringen. Zo ook bij regeringspartij NSC, die vindt "dat we daar niet aan moeten tornen". Kamerlid Ilse Saris voegde toe dat ze ook niet "staat te trappelen" om de uitkering te verlagen van mensen "die al in een kwetsbare positie zitten".

Van Hijum benadrukte tegenover de Kamer dat hij nog geen besluiten heeft genomen en juist ook wilde horen hoe de parlementariërs een stelselherziening voor zich zien. Maar "als je echt een vereenvoudiging wilt van het stelsel" hoort daar wat de minister betreft bij "dat je ook de discussie aangaat over de IVA".

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

De bewindsman gaat hierover ook nog in gesprek met vakbonden en werkgeversorganisaties. Hij waarschuwde de Kamer dat de plannen voor een stelselherziening wel realistisch moeten zijn. "Het stelsel moet in zijn totaliteit beheersbaar en betaalbaar blijven." Het kabinet heeft wel aangegeven "welwillend te kijken" naar eventuele extra kosten voor de vereenvoudiging van het arbeidsongeschiktheidsstelsel. "Maar ik heb natuurlijk geen blanco cheque."

ANP