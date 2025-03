Kamer blokkeert verbod op vochtige doekjes, kabinet houdt slag om de arm

De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie aangenomen van PVV en VVD om af te zien van een verbod op vochtige doekjes met plastic. Volgens de partijen is het "veel te kort door de bocht" om deze doekjes als dé oorzaak van rioolverstoppingen te zien. Maar of het verbod definitief van de baan is, blijft onduidelijk.

De PVV verkondigde na de stemming triomfantelijk: "Verbod op vochtige doekjes van de baan!" Maar staatssecretaris Jansen (Milieu, PVV) schreef eerder nog dat Nederland in Europees verband juist inzet op strengere regels. Als die er niet komen, zou Nederland het verbod nationaal niet invoeren.

Volgens VVD en PVV zou een verbod een ‘nationale kop’ zijn—een extra regel die verder gaat dan Europese afspraken. Maar Jansen ontkende dat eerder. Of het kabinet door de aangenomen motie zijn standpunt in Brussel wijzigt, is nog niet bekend.

Waterbeheerders boos

De Unie van Waterschappen en Stichting RIONED reageren kritisch op de Kamerbeslissing. "Vochtige doekjes die plastic bevatten zijn zo stevig dat ze ernstige rioolproblemen en milieuvervuiling veroorzaken," stellen de organisaties. Ze schatten dat dit probleem jaarlijks meer dan 20 miljoen euro kost.

Het is nog afwachten of het kabinet de koers daadwerkelijk verandert.

Hart van Nederland/ANP