Kabinet wil alle 'thuiszitters' naar school, ouders hebben er geen vertrouwen in

"Ze heeft nauwelijks vrienden", vertelt de moeder van Kyra, die niet naar school gaat. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat, is enorm toegenomen. De overheid wil in 2035 inclusief onderwijs, dat ervoor moet zorgen dat geen enkel kind meer thuis zit. Maar zo simpel is dat niet zegt ouderenvereniging Balans.

Volgens oudervereniging Balans zitten 70.000 kinderen thuis van school en dat zijn er een stuk meer dan een paar jaar geleden. Een van hen is Kyra (18), sinds haar tiende heeft ze al geen school, vertelt moeder Mendy: "Ze had al van jongs af aan veel moeite om naar school te gaan. Kyra had veel buikpijn en huilde vaak bij het wegbrengen omdat ze moeite had met de overgang van thuis, een veilige omgeving, naar school."

Volgens Kyra's moeder kwamen daar later nog pesterijen bij. Ook speciaal onderwijs of andere vormen van school werkten niet voor haar dochter.

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Kyra heeft dagbesteding met paardencoaching, maar terug naar school lukt met het huidige systeem niet. Moeder Mendy: "Als je eenmaal thuiszit dan is het ingewikkeld om weer terug te keren. Maar haar leven staat stil, ze heeft nauwelijks vrienden."

Andere aanpak nodig

Thuiszitters worden soms over één kam geschoren, terwijl de groep ontzettend uiteenloopt. Naast de kinderen met een 'label' zit er ook een hele grote groep thuis om relatief kleine oorzaken. "Elk kind heeft een andere aanpak nodig om weer succesvol naar school te kunnen gaan", zegt directeur Joli Luijckx van Balans.

"Het plan van de overheid gaat er niet goed genoeg aan bijdragen om alle thuiszitters weer op school te krijgen, daar zijn andere randvoorwaarden voor nodig", zegt de oudervereniging. Daarom wil Balans namens de thuiszittende kinderen een rechtszaak starten tegen het ministerie van Onderwijs.

Bovenaan zie je een reportage met Kyra en haar moeder.