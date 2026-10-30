Kabinet stelt stikstofplannen opnieuw uit: minister wil 'puntjes op de i zetten'

Het kabinet komt vrijdag toch niet met een verdere uitwerking van de stikstofplannen. Landbouwminister Jaimi van Essen zou de plannen vrijdagmiddag presenteren, maar heeft meer tijd nodig. Volgens de minister moeten na gesprekken met boerenorganisaties nog enkele zaken worden uitgewerkt. Hij verwacht de plannen nu volgende week bekend te maken.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Vrijdagochtend sprak Van Essen nog met boerenorganisaties LTO en NAJK. Tijdens die gesprekken ging het onder meer over mogelijke verbeteringen van de plannen die de minister in juni presenteerde. Na de ministerraad liet hij weten "nog de puntjes op de i te zetten" en daarom enkele dagen extra nodig te hebben.

Boeren willen minder strenge regels

De boerenorganisaties pleiten onder meer voor soepelere regels voor boerenbedrijven rond natuurgebieden. Oppositiepartij PRO steunt juist de oorspronkelijke plannen en wil niet dat het beleid wordt afgezwakt.

Van Essen had voor de zomer beloofd in oktober met meer duidelijkheid te komen, na overleg met boeren, natuurorganisaties en provincies. Die deadline wordt nu niet gehaald. Volgens de minister is er geen sprake van onenigheid over de plannen. "We hebben gewoon heel veel opgehaald en dat moeten we goed verwerken."

Volgende week meer duidelijkheid

De minister benadrukt dat de gesprekken met boerenorganisaties geen onderhandelingen zijn, maar dat hij hun inbreng wel belangrijk vindt. "Ik heb er vertrouwen in dat zij de verbeteringen die ze aangedragen hebben, voldoende terugzien in de brieven die ik verstuur."

Van Essen verwacht "in de loop van volgende week" alsnog duidelijkheid te geven. Volgens hem moeten de stikstofplannen ervoor zorgen dat de vergunningverlening weer op gang komt.