Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
RIVM waarschuwt voor darminfectie op populaire vakantiebestemming

RIVM waarschuwt voor darminfectie op populaire vakantiebestemming

Beleid

Vandaag, 14:51

Link gekopieerd

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt reizigers voor een verhoogd risico op de ernstige darminfectie shigellose op Kaapverdië. In september en oktober raakten zeker acht Nederlanders besmet op de eilanden Sal en Boa Vista. De ziekte zorgt voor hevige, soms bloederige diarree en koorts.

Hoe de bacterie precies is overgedragen, is nog onbekend. Het RIVM heeft lokale gezondheidsorganisaties geïnformeerd en signalen gedeeld met internationale collega's.

Let op hygiëne

Volgens het RIVM is het lastig om een infectie volledig te voorkomen, maar goede hygiëne kan het risico wel verkleinen. Dat betekent onder meer handen wassen en deze niet afdrogen met een handdoek die al is gebruikt door iemand met diarree. Ook raadt het instituut aan om geen kraanwater te drinken op Kaapverdië.

De tropische eilandengroep voor de West-Afrikaanse kust is geliefd bij Europese vakantiegangers. Shigellose komt er vaker voor. In 2022 was er al een grote uitbraak waarbij zeker tientallen Nederlanders ziek werden op het eiland Sal. In de jaren erna bleef het aantal meldingen beperkt, maar dit najaar stijgt het aantal besmettingen opnieuw.

Het RIVM benadrukt dat het belangrijk is dat reizigers zich bewust zijn van het risico. „Dan kan de reiziger zelf de afweging maken om wel of niet naar Sal of Boa Vista te gaan. Ook andere Europese landen melden patiënten die in Kaapverdië zijn geweest”, laat het instituut weten.

Door ANP

Lees ook

Veel maagklachten en oorontstekingen onder Nederlandse vakantiegangers
Veel maagklachten en oorontstekingen onder Nederlandse vakantiegangers
Eindelijk vakantie, en dan word je opeens ziek: dit is waarom
Eindelijk vakantie, en dan word je opeens ziek: dit is waarom
Honing helpt bij herstel darminfectie
Honing helpt bij herstel darminfectie

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.