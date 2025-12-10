RIVM waarschuwt voor darminfectie op populaire vakantiebestemming

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt reizigers voor een verhoogd risico op de ernstige darminfectie shigellose op Kaapverdië. In september en oktober raakten zeker acht Nederlanders besmet op de eilanden Sal en Boa Vista. De ziekte zorgt voor hevige, soms bloederige diarree en koorts.

Hoe de bacterie precies is overgedragen, is nog onbekend. Het RIVM heeft lokale gezondheidsorganisaties geïnformeerd en signalen gedeeld met internationale collega's.

Let op hygiëne

Volgens het RIVM is het lastig om een infectie volledig te voorkomen, maar goede hygiëne kan het risico wel verkleinen. Dat betekent onder meer handen wassen en deze niet afdrogen met een handdoek die al is gebruikt door iemand met diarree. Ook raadt het instituut aan om geen kraanwater te drinken op Kaapverdië.

De tropische eilandengroep voor de West-Afrikaanse kust is geliefd bij Europese vakantiegangers. Shigellose komt er vaker voor. In 2022 was er al een grote uitbraak waarbij zeker tientallen Nederlanders ziek werden op het eiland Sal. In de jaren erna bleef het aantal meldingen beperkt, maar dit najaar stijgt het aantal besmettingen opnieuw.

Het RIVM benadrukt dat het belangrijk is dat reizigers zich bewust zijn van het risico. „Dan kan de reiziger zelf de afweging maken om wel of niet naar Sal of Boa Vista te gaan. Ook andere Europese landen melden patiënten die in Kaapverdië zijn geweest”, laat het instituut weten.