Subsidie voor cultuur omhoog, maar jeugdorkesten in gevaar

Cultuurminister Eppo Bruins trekt tot en met 2028 559 miljoen euro per jaar uit voor subsidie aan kunst- en cultuurinstellingen die worden beoordeeld door de Raad voor Cultuur en de zes rijksfondsen. Dat is, vooral wegens kostenstijgingen, volgens zijn ministerie 146 miljoen meer in de aflopende vierjarige subsidieperiode.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie krijgt een potje van 1,9 miljoen per jaar voor ontwikkeling van jeugdig talent op het gebied van de klassieke muziek. Het overvraagde fonds zag geen mogelijkheid om daar nog geld voor te reserveren, iets waarover grote beroering onder betrokkenen en belangstellenden uitbrak.

Alle plannen van het kabinet werden dinsdag bekendgemaakt tijdens Prinsjesdag. Na de Troonrede, volgde de traditionele balkonscene waar het koningspaar en de prinsessen Amalia en Alexia vanaf het balkon zwaaien naar het publiek:

1:09 Terugkijken: de balkonscène met de koninklijke familie

In bestaan bedreigd

Zes instellingen op dit gebied zouden in hun bestaan bedreigd worden, waaronder jeugdorkesten, het Prinses Christina Concours en het Nederlands Vioolconcours. Het is nu aan het fonds om te bekijken hoe de jeugdontwikkeling met het extra beschikbare geld toch gestimuleerd kan worden. Of dat via de bedreigde instellingen is, moet het fonds bepalen.

Cultuur is 'onmisbaar'

Bruins noemt cultuur "onmisbaar voor onze democratische samenleving". De verhoging van het totale budget is onder meer bedoeld voor eerlijke beloningen in de kunst en cultuur, iets waar al jaren discussie over is en waarover ook afspraken zijn gemaakt . Er is nu 36,4 miljoen speciaal hiervoor gereserveerd. De rest van het extra geld is met name om andere kostenstijgingen en inflatie het hoofd te bieden.

Bruins volgt met zijn besluiten de adviezen van de Raad voor Cultuur voor rijkssubsidies aan 115 instellingen die een plekje hebben of krijgen in de zogenoemde culturele basisinfrastructuur (bis) 2025-2028, een positie die betekent dat ze onmisbaar worden gevonden.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

In de provincies Friesland, Gelderland, Groningen en Limburg stijgt het aantal bis-instellingen. In de provincie Utrecht daalt het. Via de rijkscultuurfondsen worden in totaal 306 meerjarige aanvragen gehonoreerd en ook via deze route worden meer instellingen buiten de drie grote steden gesubsidieerd dan in de nu nog lopende periode.

'Belangrijke economische factor'

"De vrijheid die aan de basis ligt van onze samenleving is onlosmakelijk verbonden met de vrijheid die kunst biedt. In theaters, musea en op festivals komen mensen samen, delen ze verhalen en wordt onze identiteit als gemeenschap gevormd. Cultuur bindt ons", betoogt minister Bruins.

Zijn ministerie wijst er ook nadrukkelijk op dat de culturele en creatieve sector met zijn 410.000 banen "een belangrijke economische factor" is.

ANP