In vier jaar tijd van 90 mensen het Nederlanderschap afgepakt

Beleid

Vandaag, 11:32

De afgelopen vier jaar is van negentig mensen het Nederlanderschap afgenomen. Dat blijkt uit cijfers die de politieke redactie van RTL Nieuws heeft opgevraagd bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het Nederlanderschap kan alleen afgepakt worden van mensen die nog een andere nationaliteit hebben. Landen mogen onderdanen niet stateloos maken.

Dertig van de negentig mensen die het Nederlanderschap zijn verloren, kozen zelf voor een andere nationaliteit. Twee keer zoveel mensen raakten het Nederlanderschap kwijt vanwege bedrog en/of terroristische activiteiten.

Burgers kunnen om twee redenen het Nederlanderschap verliezen. De eerste is dus op vrijwillige basis. Bijvoorbeeld als iemand vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt of een verklaring van afstand aflegt. Of als iemand naast het Nederlanderschap ook een andere nationaliteit heeft en ononderbroken meer dan dertien jaar buiten Nederland heeft gewoond.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

